Sehr gute, sonnige Aussichten: Ein Ausblick auf die vorerst zehnteilige Dramedy "Walking on Sunshine", die im Jänner 2019 auf dem Sendeplatz der "Vorstadtweiber" in ORF eins startet.

Robert Palfrader als neue Wetterfee in "Walking on Sunshine" © ORF

Der ORF nimmt sich ab 7. Jänner 2019 nicht ganz so ernst. Zumindest einmal die Woche, montags um 20.15 Uhr in ORF eins. Denn den Ausblick auf die neue Serie „Walking On Sunshine“, den nun Channel-Managerin Lisa Totzauer und Programmdirektorin Kathrin Zechner nun Medienvertretern gewährten, war mehr als ein Schenkelklopfer. Der Blick hinter die Kulissen des größten Senders des Landes bzw. in dessen Büros, ist köstlich geschrieben und gespielt. Gleich zum Auftakt darf man über eine Parodie auf die hochhackigste Wetterfee des Landes lachen, die sich mit den Texten schwertut.

Proschat Madani gibt die „Abteilungsleiterin Wetter“, wohin Robert Palfrader als Ex-Anchorman der Zeit im Bild und Romy-Preisträger versetzt wird. Sein Alkoholproblem führte zu Falschmeldungen wie die Wiedervereinigung Österreichs mit Ungarn. Martin Zauner hat als Generaldirektor seine wunderbaren Momente.

Ein Erfolg darf prognostiziert werden: Eine Serie über den Sender, dessen Tagesbetrieb und die Menschen, die dort arbeiten, ist einmal etwas anders im ORF!



Zum Inhalt Otto Czerny-Hohenburg (Robert Palfrader) ist ein verdienter ehemaliger Nachrichten-Anchor, der nach längerem Krankenstand aufgrund einer zu großen Nähe zu Hochprozentigem wieder in den Sendebetrieb aufgenommen werden soll. Nur leider gibt es keinen Platz. Außer beim Wetter – von dem Otto natürlich keine Ahnung hat. Muss er auch nicht haben, meint Otto.

Aber Tilia Konstantin (Proschat Madani), die Abteilungsleiterin, ist da völlig anderer Meinung. Ihre Arbeit lässt sie sich sicher nicht von einem wie Otto ruinieren. Außerdem müsste sie dann auf Nachwuchskräfte wie Lukas (Aaron Karl) verzichten, der engagiert und gut ausgebildet ist.

Szene aus "Walking On Sunshine" mit Aaron Karl, Selina Graf, Miriam Fussenegger Foto © ORF

Fazit: Ein geglückter Mix. Es geht um Machtverhältnisse, amouröse Geschichten, Geheimnisse und viel Augenzwinkern. Die echte ORF-Wetterredaktion hat übrigens die Drehbücher () durchgeschaut, ob sie realistisch sind oder ob sie Nachbesserungen brauchen.