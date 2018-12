Youtube hat die Top-Listen der in Österreich am meisten gesehenen Videos 2018 veröffentlicht. Und das sind die ersten Drei: der Ramos-Song, der Neymar-Song und SANDMANN feat. DAGI BEE.

Screenshot aus dem "Ramos Song" © Screenshot/Youtube

Youtube hat die Top-Listen der in Österreich am meisten gesehenen Videos 2018 veröffentlicht. Das internationale Ranking soll dann morgen (6. Dezember) folgen. Die ersten drei Plätze sind in Österreich der Ramos-Song, der Neymar-Song und SANDMANN feat. DAGI BEE, während die Liste der Top-Musikvideos von CAPITAL BRA feat. UFO361, DYnoro & Gigi D'Agostino und Clean Bandit - Solo feat. Demi Lovato angeführt wird.

Und das sind die ersten Drei:

1) der Ramos-Song

2) der Neymar-Song

3) der SANDMANN feat. DAGI BEE

Und die Liste der Top-Musikvideos:

1) CAPITAL BRA feat. UFO361,

2) DYnoro & Gigi D'Agostino

3) Clean Bandit - Solo feat. Demi Lovato