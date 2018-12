Facebook

Offiziell pausiert Robbie Williams (44) als Take-That-Mitglied ja nur. Im Finale der X-Factor-Show in England gab es nun eine Pause von der Pause. Williams ist in der aktuellen Staffel Juror und ließ es sich bei einem Auftritt der Ex-Kollegen nicht nehmen, auch auf die Bühne zu gehen.



Gemeinsam mit Gary Barlow (47), Howard Donald (50) und Mark Owen (46) gab er den Take-That-Klassiker "Everything Changes" zum Besten. Am Ende konnte der Spaßvogel es nicht lassen und baute noch ein paar persönliche Botschaften ein: "Gary Barlow, ich denke dauernd an dich und Mark Owen, manchmal auch an dich". Das Video bietet sechs Minuten perfektes Entertainment.