Platz für heimische Helden mit Schlauch, hitzige Diskussionen und das neue „Studio 2“ in Wohnzimmeratmosphäre: Ein Ausblick auf das Programm 2019 des ORF, der noch mehr Info bieten will.

Programmdirektorin Kathrin Zechner mit den Channel-Managern Lisa Totzauer und Alexander Hofer © APA/NEUBAUER

Heute lädt der ORF seine Werbekunden zu einer Programmpräsentation 2019. Was darf das Publikum aber künftig erwarten? Es gibt Altbewährtes, neue Aus- und Stoßrichtungen, mehr Information und auch Abschiede. So wird Sepp Forcher nur noch vier Ausgaben seines Erfolgs „Klingendes Österreich“ präsentieren. „Natürlich müssen wir über ein Nachfolgeformat nachdenken. Wir können ja nicht nur die Persönlichkeit austauschen, sondern müssen das Konzept ein wenig adaptieren. Die jetzige Sendung ist total eigenständig auf Forcher zugeschnitten“, erklärt Alexander Hofer.

Der Channel-Manager von ORF 2 streicht zudem die Kurz-ZiBs um 6.00 und 6.30 Uhr und installiert etwas längere ZiBs um sieben, acht und neun Uhr. Gekippt wird „Daheim in Österreich“. Denn in der Vorabendleiste sendet ab 2019 das „Studio 2“; im rollenden TV-Studio wird künftig nur noch das Frühfernsehen produziert. Zum Feierabend soll das „Studio 2“ in Wohnzimmeratmosphäre mehr Gemütlichkeit vermitteln und verlorene Seher zurückholen.

Als Hauptabendsendung kommt am 14. Dezember ein Jahresrückblick als ZiB-Spezial auf den Bildschirm, gefolgt von einem eigenen Rückblick jedes Landesstudios – also neun Fenster wie bei „Bundesland heute“.



Mehr Info ruft auch die Channel-Managerin von ORF eins, Lisa Totzauer, aus: Auf die neue ZiB 18 folgt im kommenden Jahr werktägig das (gesellschafts-)politische „Magazin.eins“. Und eine Talkrunde à la vier Köpfe, vier Meinungen kommt mittwochs als Ergänzung zu „Im Zentrum“ auf ORF 2. Ab Herbst ist Peter Klien mit eigener Sendung auf dem Schirm („Gute Nacht Österreich“ im Anschluss an den Talk).



Fiktionales Die Liste der Eigen- und Koproduktionen im Serien- und Filmbereich kann sich sehen lassen: Neben einer vierten Staffel der „Vorstadtweiber“ (Herbst) sowie neuen Landkrimis (etwa mit Tobias Moretti) und Stadtkomödien kommen 2019 „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“ als Eventreihe, zehn Folgen der neuen Dramedy „Walking on Sunshine“, vorerst drei Filme der neuen, aufwendigen Kriminalreihe „Liebermann“ mit Juergen Maurer.

Je zwei neue Fälle wird ORF 2 von „Die Toten vom Bodensee“, „Die Toten von Salzburg“ und „Dennstein und Schwarz" zeigen.

Drei neue Austro-„Tatorte" liegen ebenfalls bereit.

Im Unterhaltungsbereich hofft Totzauer, nach den „Dancing Stars“ ein rot-weiß-rotes Musikformat voller Emotionen auf die Beine stellen zu können. Fix für den Herbst sind acht Abende für „Österreichs Helden“, wo in einem nicht nur körperlichen Wettkampf die besten Feuerwehrleute gesucht werden. Und es gibt mehr eigenproduzierte „dok.eins“-Filme – neben Hanno Settele künftig vermehrt mit Lisa Gadenstätter.

Fiktional schlagen sich Kreativität und Netzwerk von Fernsehdirektorin Kathrin Zechner nieder: Wolfgang Murnberger inszenierte die verrückte Entführungsgeschichte "Nichts zu verlieren" (27. Dezember), Christiane Hörbiger spielt erstmals mit ihrer Nichte Mavie („Die Professorin“, 28. Dezember), im Jänner startet die neue Serie mit Robert Palfrader („Walking on Sunshine“, jeweils montags), noch laufen unter anderem die Drehs für „Vorstadtweiber IV“ und die neue psychologische Kostümkrimireihe „Liebermann“. Zudem wird nach langer Zeit wieder eine Serie für ORF 2 entwickelt. Der Riesenerfolg der „Rosenheim Cops“ aus Bayern war der Ansporn dazu.

