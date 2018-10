Facebook

"Legende impliziert, dass man alt ist", sagt Musiker Sido © Sky Deutschland AG

In Ihrer Beziehung zu Österreich, wo Sie für „Helden von morgen“ und „Die große Chance“ im Einsatz waren, hat es zwischendurch gekriselt, ausgelöst durch den Vorfall mit Dominic Heinzl. Wie sehen Sie Ihr Verhältnis zu unserem Land?

SIDO: Es gibt ja verschiedene Schichten in Österreich. Diese obersten Zehntausend, die sehr unter sich sind und wie eine Vetternwirtschaft funktionieren, die konnten sich nie so richtig mit mir anfreunden. Aber das normale Volk, die Menschen von der Straße, die haben mich immer gemocht. Das sah man ja auch an den Einschaltquoten.

