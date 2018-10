Sie macht Eindruck: Liv Lisa Fries begeistert in der Serie „Babylon Berlin“ das Publikum.

Liv Lisa Fries © ORF

Der ORF hat ob der guten Einschaltquoten zum Auftakt die heutigen Folgen vier und fünf sogar ins Hauptabendprogramm verschoben: Die Serie „Babylon Berlin“ lässt das Berlin der 1920er-Jahre wieder aufleben und hat offenbar den Nerv des Publikums getroffen.

Besonders im Rampenlicht steht Hauptdarstellerin Liv Lisa Fries (27), die als Stenotypistin Charlotte Ritter zwischen den Abgründen der Stadt pendelt und die Extreme kennt: Feiern am Limit und täglicher Überlebenskampf.

Die gebürtige Berlinerin kann bereits auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Schon als Jugendliche war sie unter anderem an der Seite von Götz George in „Schimanski“ zu sehen. 2012 wurde sie mit der Goldenen Kamera als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet, zwei Jahre später mit dem Max-Ophüls-Preis. Auch Hollywood hat sich schon gemeldet: In der Serie „Counterpart“ spielte sie im Vorjahr eine Nebenrolle. Langweilig wird ihr nicht: Im Herbst beginnen die Dreharbeiten für die dritte Staffel von „Babylon Berlin“.