Europaparlament-Richtlinie Videodienste wie Netflix müssen mehr europäische Filme anbieten

Mehr europäische Filme in Videoabrufdiensten wie Netflix und mehr Jugendschutz in Plattformen wie Youtube oder Facebook - darauf zielt eine Richtlinie ab, die das Europaparlament am Dienstag in Straßburg verabschiedet hat.