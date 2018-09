In der opulenten Serie „Babylon Berlin“ verkörpert Karl Markovics einen österreichischen Journalisten. Über Übernachtige und den Umbruch in den 1920er. Ab heute im ORF.

Verkörpert einen neuen Typus des österreichischen Journalisten in Berlin: Karl Markovics

Herr Markovics, Sie verkörpern in der Serie „Babylon Berlin“ ab heute im ORF einen Journalisten im turbulenten Jahr 1929 in Berlin. Wie haben Sie sich auf die Rolle vorbereitet?

Karl Markovics: Das ist eine Zeit, die mich privat schon immer interessiert hat. Ich fand die Autoren von damals spannend. Ich kann mich erinnern, dass eines meiner stärksten Fernseherlebnisse „Ein Mann will nach oben“ mit Mathieu Carrière war, nach einem Buch von Hans Fallada. Der erste Roman, den ich bewusst gelesen habe, war der „Dreigroschenroman“ von Bertolt Brecht, der, warum auch immer, im Regal meiner Mutter herumstand.



Das war Ihr allererster Roman?

Ja, tatsächlich, ich habe ihn mit 13 gelesen und es war eines der verruchtesten Sachen, die man sich vorstellen konnte. Ich glaube, meine Mutter hat nicht gewusst, dass das Buch da herumsteht, und vor allem nicht, was da drinsteht.



Was genau finden Sie an den 1920ern in Berlin spannend?

Es ist nicht mehr Erster Weltkrieg und noch nicht Zweiter, sondern die Weimarer Republik. Ein Land hatte damals nicht nur einen Krieg und seine Orientierung verloren, sondern musste gleichzeitig mit einer Moderne fertigwerden, die sie überhaupt noch nicht begreifen konnte. Es ist sagenhaft, was diese Stadt in dieser Zeit leisten musste. Es ist naheliegend, dass das wie ein Kessel war – ständig am Explodieren. Die Leute haben auch ein bisschen so gelebt, als gäbe es kein Morgen.



Samuel Katelbach ist ein speziell österreichischer Typus.

Die Figur ist in der Geschichte eine Randfigur, aber wie so viele Randfiguren trägt sie eine ganz spezielle Farbe bei. Das ist das Schöne an der Serie: dass die nicht nur Zuträger sind, sondern zu diesem Brennglas beitragen. Katelbach ist ein Typus, der damals erfunden wurde: ein österreichischer Autor, der jetzt Journalist ist. Wie Karl Kraus, Josef Roth oder Alfred Polgar, die alle einmal Korrespondenten in Berlin waren.



Sehen Sie Parallelen in den Zuständen von einst und heute?

Man kann diese Zeiten nicht direkt miteinander vergleichen. Aber es gibt durchaus gewisse Parallelen: Heute erleben wir – nach Zeiten von Freiheiten und des Ausprobierens – plötzlich wieder die Tendenz nach Sicherheit, nach Kontinuität. Fast eine Flucht in eine Heile-Welt-Ordnung. Das lässt sich nicht leugnen. Die Zuschauer sind nicht blöd und können das schon ummünzen auf die Gegenwart. Mir war es wichtig, dass man das Verschwitzte, das Getriebene, das Verrauchte, dass man das an diesen Menschen riecht und spürt. Die exzessiv großartige Make-up-Abteilung hat das auch bedient. Es gab kein Beauty-Make-up. Im Gegenteil. Es wurde ins Grobporige gearbeitet – mit dreckigen Fingernägeln. Man sieht diesen Menschen den Straßenstaub, die Arbeit, den Stress und das Übernachtige an.



Sind Sie bei Staffel drei dabei?

Ja! Anfang November beginnen die Dreharbeiten. Ich freue mich sehr, weil ich es noch nie erlebt habe, dass ich von allen drei Autoren einen Brief bekommen habe, dass sie sich freuen, dass ich mitspiele. Ich hatte kein Casting, war aber beim Schreiben schon in den Köpfen der Autoren.

Würde den Regisseur Markovic eine Serie interessieren?

Reizen würde es mich schon. Ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde – historisch. Neulich habe ich im Südbahn-Hotel am Semmering eine Karl-Kraus-Lesung gehabt. Eine Serie, die in diesem Hotel in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg spielt, muss spannend sein. Wir haben dort im Sommer alle, die Rang und Namen haben aus der Geisteskunst und der Politikwelt, auf einem Fleck.

Zur Serie 40 Millionen Euro, 190 Drehtage an 280 Orten, 8000 Quadratmeter Außenkulisse, 250 Sprechrollen und 5000 Komparsen: „Babylon Berlin“ ist eine Serie der Superlative. Erzählt wird von jenem Frühling 1929, in dem sich alles in radikalem Wandel befindet. Die junge Weimarer Republik ist gekennzeichnet von wachsender Armut und im Kontrast dazu Exzessen.

Basierend auf der Romanreihe von Volker Kutscher aus dem Jahr 2007 feierte die

Serie 2017 auf dem Bezahlsender Sky ihre Premiere. ORF eins und RD strahlen die international hochgelobte und preisgekrönte Serie ab heute um 20.15 Uhr aus. Nach drei Folgen heute wandern die nächsten auf den Donnerstag. Danach ist „Babylon Berlin“ für sieben Tage in der TVthek nachzuschauen.

