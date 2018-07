Facebook

Am Freitag und Samstag geht in Bad Kleinkirchheim wieder das "Wenn die Musi spielt"-Open-Air über die Bühne.. mit Melissa Naschenweng. © Markus Traussnig

Die Begeisterung der Volksmusikfans ist dieselbe geblieben, auch der Standort am Hoferriegel in Sankt Oswald bei Bad Kleinkirchheim bleibt unverändert, nur der Termin für das Kärntner Volksmusik-Open-Air-Festival „Wenn die Musi spielt“ – heute live übertragen um 20.15 Uhr vom ORF, dem deutschen Sender MDR und weltweit im Internet – hat sich geändert. War man 22 Jahre auf den Termin Ende Juli eingeschossen, hat man sich bei der 23. Musi an das zweite Juliwochenende gewagt. „Wir hoffen, dass der frühe Termin angenommen wird“, sagt Veranstalter Sepp Adlmann von adlmann promotion. Vielleicht zeigt sich auch der Sternenhimmel über St. Oswald, wenn die Moderatoren Arnold Prasch und Stefanie Hertel sagen werden: „Wir frein uns auf eich.“ Das Festival ist mit Hansi Hinterseer, Andreas Gabalier, den Edlseern und einem Exklusiv-Auftritt der Stoakogler prominent besetzt.

Wenn die Musi spielt: Gute Stimmung bei den Musi-Stars Am Freitag und Samstag geht in Bad Kleinkirchheim wieder das "Wenn die Musi spielt"-Open-Air über die Bühne. Und die Fans sind voller Vorfreude auf einen Abend mit "ihren" Stars. Dazu zählt Claudia Jung, Melissa Naschenweng und natürlich besonders auch Andreas Gabalier. Hier mit Stefanie Hertel und Sepp Adlmann. Die Edlseer. ORF-Kärnten-Chefin Karin Bernhard fiebert der "Musi" auch schon entgegen. Savso Avsenik und seine Oberkrainer. Arnulf Prasch und Stefanie Hertel. Gottfried Wuercher. Zwirn. Die Amigos und die Edlseer.

Die Sorge, dass sich Volksmusikfans vom neuen Termin verwirren lassen, schien unbegründet. Schon Freitagvormittag drängten sich Hunderte Fans im Trachteng’wand auf der St. Oswalder Wiese, um ihre Lieblinge wie die Edlseer, die Amigos, Melissa Naschenweng, Claudia Jung, „Nocki“ Gottfried Würcher und viele mehr zu treffen. Denn dort waren sie zum Angreifen nahe, mit großer Bereitschaft, Autogramme zu schreiben und für Selfies zu posieren.

Fans, die sich früh nach St. Oswald aufgemacht hatten, war das Glück gewogen. Andreas Gabalier, diesmal im schwarzen Outfit, stand groß auf dem Präsentierteller. Flankiert von zwei Security-Wächtern, die ihm harsch den Weg durch die vorwiegend weibliche Menge bahnten, machte er gute Figur für die zahlreichen Fotografen. Fast von Platzangst befallen, bat er seine Fans flehentlich: „Mädels, die Wiese ist so groß, lasst mir ein bisschen Luft.“

Die Gruppe Zwirn. Foto © Markus Traussnig

Langfristige Verträge für die Sommermusi in St. Oswald gibt es keine mehr. „Das wird von Jahr zu Jahr entschieden“, meint Florian Illich von der ORF-Redaktionsleitung. Doch ein Marktanteil von 27 Prozent und rund 700.000 Zuseher bei der Live-Übetragung sind Grund genug, die beliebte Sendung auch im nächsten Jahr auszustrahlen. „Der Termin steht noch nicht fest. Wir werden sehen, wie die Vorverlegung angenommen wurde“, ist ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard von einer Neuauflage überzeugt. „Wir werden bei der Silber-Musi in zwei Jahren jedenfalls dabei sein“, freut sich die Sendeverantwortliche des MDR, Ines Keilholz, schon jetzt.

Einen Gewinner gibt es bereits: den Tourismus von Bad Kleinkirchheim. Sehr zur Freude der Hoteliers wird die Vorsaison in den Nockbergen mit flotter Volksmusik befeuert. Während Ende Juli die Betten ohnehin bereits mit Sommerfrischlern belegt sind, füllt die „Musi“ und die vorausgehende Musi-Wanderwoche das Vorsaisonloch in den Nockbergen auf.