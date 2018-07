Zum 75. Geburtstag Chris Lohner kehrt als ORF-Ansagerin zurück

Am 10. Juli ist Chris Lohner 75 Jahre alt geworden. Zwischen 16. und 22. Juli wird Lohner auf ORF III täglich um 20.13 Uhr am Bildschirm erscheinen und wie in den alten Zeiten als ORF-Generalansagerin auf den Hauptabend einstimmen.