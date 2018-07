Facebook

Til Schweiger © NDR/Warner Bros.

Eigentlich ist der Deutschen liebste Krimireihe in der Sommerpause. Doch für Superstar Til Schweiger unterbricht die ARD die „Tatort“-Auszeit: Sein actiongeladener Krimi „Tatort: Tschiller – Off Duty“ lief bereits im Kino und ist jetzt als TV-Premiere (ORF eins und ARD) zu sehen. Das passt dem streitbaren Til Schweiger allerdings überhaupt nicht, der Star beschwerte sich über den undankbaren Sendeplatz an einem Sommerabend, an dem viele Zuschauer möglicherweise Besseres zu tun haben, als „Tatort“ zu gucken. Geholfen hat es nicht. Der in Deutschland, Istanbul und Moskau gedrehte Kinokrimi ist heute ab 20.15 Uhr zu sehen.

Der acht Millionen Euro – ein Durchschnitts-„Tatort“ kostet etwa 1,6 Millionen Euro – teure Film mit dem von Schweiger gespielten Hamburger Kommissar Nick Tschiller floppte vor zwei Jahren an der Kinokasse und wartet mit einer reichlich hanebüchenen Handlung auf, ist aber alles in allem besser als sein Ruf. In dem mit Verfolgungsjagden, Schießereien und dramatischen Wendepunkten gespickten Krimi bekommt es Nick Tschiller nicht nur erneut mit seinem Erzfeind Firat Astan (Erdal Yildiz) zu tun, sondern muss sich schon bald mit einem noch viel größeren Schurken herumschlagen – der sinistre türkische Gangsterboss Süleyman Seker (klasse: Özgür Emre Yildirim) ist ein gut gekleideter Bösewicht im James-Bond-Format, der über Leichen geht und in brenzligen Situationen gerne auf eine versteckte Messerklinge zurückgreift, die aus dem Jackettärmel schnellt wie ein Springteufel aus der Kiste. Sekers Geschäftsmodell ist so einfach wie gewinnbringend: Er entführt in Istanbul Mädchen, die er an Organhändler in Moskau verkauft. Als ausgerechnet Tschillers Tochter Lenny (Luna Schweiger) in Istanbul in die Fänge von Seker gerät, macht sich der zu allem entschlossene Kommissar auf den Weg von Hamburg in die Türkei.

Til Schweiger in Action Foto © ORF

Der grimmige Tschiller behält in den Auseinandersetzungen zwar die Oberhand und lässt sich auch von einem vorübergehenden Aufenthalt als Untersuchungshäftling im Gefängnis keineswegs einschüchtern. Er kann aber nicht verhindern, dass seine Tochter zusammen mit anderen Mädchen in einem Container nach Moskau verschifft wird. Gemeinsam mit seinem lustigen Kollegen und Kumpel Yalcin Gümer – Fahri Yardim sorgt in der Rolle für den dringend benötigten Schuss Ironie – macht sich Tschiller auf den Weg nach Russland, um Lenny zu befreien. Doch das erweist sich als brandgefährlich, denn Erzschurke Seker hat in Moskau bereits Vorkehrungen getroffen, um Tschiller endgültig aus dem Verkehr zu ziehen.

Der Film mit Til Schweiger war nach den beiden in den Achtzigerjahren produzierten Krimis „Zahn um Zahn“ und „Zabou“ mit Götz George als Kultermittler Schimanski erst der dritte „Tatort“, der für die große Leinwand gedreht wurde, er lockte gerade einmal 280.000 Zuschauer ins Kino – ein herber Schlag für den erfolgsverwöhnten Til Schweiger.