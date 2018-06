Am Faaker See„Dancing Stars“ laden im Sommer zum Tanzcamp

Am Faaker See

Marco Ventre & Babsi Koitz 2012 auf dem ORF-Parkett © ORF

Dass „Dancing Stars“ ein Jahr lang pausiert, kommt nicht zum ersten Mal vor. 2010 gab es keine Tanzsaison, 2015 blieb der ORF-Ballroom wegen des Song Contests in Wien geschlossen. Die für diesen Herbst geplante Staffel wurde auf 2019 verschoben. „Diese Pausen schaden dem Format nicht. Im Gegenteil. Sie erhöhen die Vorfreude“, weiß Profi Babsi Koitz, die etwa mit dem Schlagerstar Udo Wenders und ihrem späteren Herzblatt, ORF-Moderator Marco Ventre, über das Tanzparkett geschwebt ist.

Mit dem strengen „Dancing Stars“-Juror Balázs Ekker, dessen Frau Alice Guschelbauer (tanzte im ORF mit Klostertaler-Sänger Markus Wolfahrt) sowie den auch auf RTL „Let’s Dance“-erprobten Profis Vadim Garbuzov (brachte zudem Alfons Haider die Schritte bei) und Kathrin Menzinger veranstaltet sie vom 11. bis 18. August die Tanztage am Faaker See.

„Jahr für Jahr konnte ich dieses Tanzcamp ausweiten“, freut sich Koitz. Die Workshops (geselliges Beisammensein im Anschluss) wenden sich an leicht Fortgeschrittene und Hobbytänzer, die neue Figurenkombinationen erlernen wollen – sowohl für Standard- als auch für lateinamerikanische und karibische Tänze.

Tanztage: Naturel Resorts Schönleitn am Faaker See. 11. bis 18. August.

Programm & Infos: www.babsi-koitz.at

oder Tel. 0664 1606 383

Babsi Koitz tanzte im ORF auch mit Rudi Roubinek Foto © ORF