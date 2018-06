Facebook

Neu in der Vorstadt: Nadeshda Brennicke, hier in einem "Tatort" aus 2017 © ORF

Während die anderen „Vorstadtweiber“ den Rummel um ihre Person genießen, tat sich Gerti Drassl mit der Aufmerksamkeit der Society-Presse ihr gegenüber schwer. Ein Mode-Shooting? Für die gebürtige Südtirolerin ein Gräuel! Daher hatte sie sich schon in der dritten Saison der Erfolgsserie zurückgezogen, den zweiten Drehblock nur mit kurzen Aufnahmen absolviert: Ihre Figur Maria war laut Drehbuch ja nach Indien geflüchtet und wurde von dort über Skype zugeschaltet. Am Rande der heurigen Romy-Gala sprach Drassl Klartext, was die Zukunft betrifft: „Ich bin nicht mehr dabei!“

Während der ORF zwar davon spricht, dass der Charakter der Maria Schneider „weiterhin Teil der Geschichte sein“ wird, ist klar, dass Drassl nicht mehr mitwirkt. Maria stirbt freilich nicht den Serientod (eine Hoffnung für Staffel fünf), es wird über sie von den anderen „Weibern“ geredet, aber neue Szenen kommen nicht vor. Es braucht also „frisches Blut“!

Von Nicoletta taucht eine Halbschwester auf, die bislang in Deutschland gelebt hat. Auch deren Mutter spielt nun eine Rolle sowie eine Schwester dieser Halbschwester, die mit Nico allerdings nicht verwandt ist. Nach den Castings steht fest: Nadeshda Brennicke stößt als Halbschwester zu den „Vorstadtweibern“. Die 45-Jährige stammt aus dem Breisgau, wurde schon mit dem Grimme-Preis prämiert und war bei uns zuletzt 2017 im Bremer „Tatort: Zurück ins Licht“ zu sehen. Nina Proll kennt sie aus der gemeinsamen Kinokomödie „Anna Fucking Molnar“, sie wirkte auch im Kinderfilm „Wendy“ mit.

Von links: Nina Proll (Nicoletta), Martina Ebm (Caroline), Hilde Dalik (Vanessa), Gerti Drassl (Maria), Maria Köstlinger (Waltraud). Drassl steigt aus Foto © ORF

Gedreht wird die vierte Staffel ab kommender Woche in Wien, die Regie teilt sich Harald Sicheritz diesmal mit Mirjam Unger. Dem Vernehmen nach wird die neue Saison einmal mehr schräg – aber „emotional nachvollziehbar“, so Autor Ulli Brée.



Zur ORF-Serie Premiere war im Jänner 2015. Der ORF landete einen Quotenhit, durchschnittlich 856.000 Zuschauer waren pro Folge der ersten Staffel dabei.

In der TVthek gab es zudem rund 1,2 Millionen Abrufe in den ersten Monaten. Auch in der ARD liefen die "Vorstadtweiber".

Staffel zwei lief im Frühjahr 2016, Staffel drei startete im heurigen Jänner.

