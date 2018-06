Facebook

Otto Schenk, 88 Jahre jung © APA/HERBERT PFARRHOFER

"Ich bin nur Überarbeitung gewohnt", hatte er schon zum 80er erklärt. Daran hält sich der Wiener Schauspieler, der sich als Theater- und Opernregisseur einen Namen gemacht, 1988 bis 1997 das Theater in der Josefstadt geleitet und sich in mehreren tausend Vorstellungen und Rezitationsabenden in die Herzen des Publikums gespielt hat, auch heuer. Publikumsliebling Otto Schenk feiert am heutigen 12. Juni seinen 88. Geburtstag und ganz Österreich kann dabei sein! Denn ORF III überträgt ab 20.15 Uhr live-zeitversetzt aus den Wiener Kammerspielen "Alles Gute, Otto Schenk! - Die Geburtstagsgala mit Michael Niavarani".

Vorsprechen

Otto Schenk wurde am 12. Juni 1930 in Wien als Sohn eines Notars

und einer aus Triest stammenden Mutter geboren. Sein Bühnendebüt

feierte er bereits 1947 als Gendarm in Karl Schönherrs "Karrnerleut"

im Theater der Jugend, das damals in der Urania untergebracht war.

Beim Vorsprechen am Max-Reinhardt-Seminar als Zettel überzeugte er

u.a. die große Helene Thimig. Mit einer Gruppe gleichgesinnter

Theater-Enthusiasten übernahm er in dieser Zeit auch das

Parkring-Theater und landete mit Erich Neubergs Inszenierung von

Becketts "Warten auf Godot" einen großen Erfolg. Aus den

Kellertheatern wechselte er Mitte der 50er über das Volkstheater ans

Theater in der Josefstadt. Schenk hat sich mit unzähligen Rollen in das Gedächtnis des Publikums gespielt, etwa als "Bockerer" (1984 im Münchner Volkstheater bzw. 1993 in der Josefstadt), als Fortunatus Wurzel in "Der Bauer als Millionär" (Salzburger Festspiele, 1987), als "Volpone" (1989), als Salieri in Shaffers "Amadeus" (1991), als Rappelkopf in Raimunds "Der Alpenkönig und der Menschenfeind" (Salzburger Festspiele, 1996), in Turrinis "Josef und Maria" (1999) oder als Thomas Bernhards "Theatermacher" (2006).

Durchbruch als Regisseur

Den Durchbruch als Regisseur feierte Otto Schenk 1960 mit seiner

Josefstadt-Inszenierung von Eugene O'Neills "O Wildnis!". Es folgten zahlreiche Inszenierungen, als Opern-Regisseur machte Otto Schenk dann aber Weltkarriere. Seine erste Oper inszenierte er mit Mozarts "Zauberflöte" bereits 1957 am Salzburger Landestheater. Den endgültigen Durchbruch in dieser Sparte schaffte Schenk 1962 mit Bergs "Lulu" an der Wiener Staatsoper.

Kammerschauspieler ist er ebenso längst wie Ehrenmitglied von

Wiener Staatsoper und Theater in der Josefstadt, zum 80er wurde er

auch "Bürger von Wien". Seine Popularität in Österreich verdankt Schenk auch seiner regen Bildschirm-Präsenz und seinen zahlreichen Lesungen. Mit Kabinettstücken wie "Die Sternstunde des Josef Bieder" (seit 1992)

oder "Othello darf nicht platzen" (ab 1990) hat er sich vor allem

als Komiker ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben.

Schwerpunktabend

Eingebettet ist die Live-Übertratung in einen vierteiligen Schwerpunktabend. Dieser beginnt mit einem "Kultur Heute Spezial" (19.45 Uhr) und setzt fort - anschließend an die Übertragung der Gala - mit der Erstausstrahlung der letzte Regiearbeit des 2015 verstorbenen langjährigen Schenk-Bühnenpartners Helmuth Lohner. Zum Abschluss des

Geburtstagsabends ist die Dokumentation "Otto Schenk - Porträt eines

Unermüdlichen" (23.55 Uhr) zu sehen.

Live-Übertragung

Danach startet die live-zeitversetzte Übertragung "Alles Gute, Otto

Schenk! - Die Geburtstagsgala mit Michael Niavarani" (20.15 Uhr). In

Anekdoten, Pointen und Sketches denkt der Doyen gemeinsam mit seinem Freund und Kabarettkollegen Michael Niavarani zurück an sein bewegtes Leben und die vielen Erfolge seiner Laufbahn. Aber auch weitere Wegbegleiter wie Schauspielerin Hilde Dalik, Maler und Liedermacher Arik Brauer, Starpianist Rudolf Buchbinder und Staatsoperndirektor Dominique Meyer kommen zu Wort.