Vor der offiziellen Medienenquete, die am Donnerstag beginnt, hat sich eine Plattform mit eigenen Vorschlägen zur medienpolitischen Reform gebildet. Die veranstaltet nun gar eine "bessere" Enquete am Mittwoch.

Der ORF steht einmal mehr im Mittelpunkt © APA/HERBERT NEUBAUER

Die Plattform "Wir für den ORF" organisiert eine Gegenveranstaltung zur Medienenquete der Regierung. Die "bessere Medienenquete" und ihre Forderungen wurden am Montag bei einer Pressekonferenz präsentiert. "Ich fürchte, man wird es miteinander nett haben wollen und nicht gestört werden", formulierte Gerhard Ruiss (IG Autorinnen und Autoren) die niedrigen Erwartungen seiner Plattform.

Das Programm der Enquete lese sich zwar "gefällig"; in der medienpolitischen Sache würden ÖVP und FPÖ aber dann wohl "rigoros" vorgehen, befürchtet Ruiss. Man sehe sich daher in der Rolle als "kritische Zwischenrufer". Wesentliche medien- und gesellschaftspolitische Themen würden im Programm für die Enquete ausgeblendet. So nimmt etwa Mediensoziologin Eva Flicker mit "maximalem Erstaunen" zur Kenntnis, dass kaum Wissenschaft zu Wort komme. Die Medienenquete macht ihrer Ansicht nach "den Eindruck von Pseudodiskurs".

Rubina Möhring (Reporter ohne Grenzen Österreich) warnte vor Versuchen, den ORF ans staatliche Gängelband zu nehmen, ebenso wie Schauspieler Cornelius Obonya und der frühere ORF-Radiomoderator Udo Bachmair. "Wir brauchen den ORF als öffentlich-rechtliche Anstalt, nicht als Staatsfernsehen und Staatsrundfunk", so Möhring. Die Programmpunkte der Enquete findet sie "sehr diffus". Ökonom Stephan Schulmeister fände es wichtig, "dass wir wieder lernen: Aufklärung, Förderung des sozialen Zusammenhaltes, Förderung von Kultur" - alles Aufgabe der Medien - "sind ihrem Wesen nach öffentliche Güter." Rein marktgetrieben könne dieser Sektor nicht funktionieren.

Den Stellenwert von Freien Medien hob Helga Schwarzwald vom Verband der Freien Radios hervor. Diese seien lokal verankert, leisteten eine Einbindung der Bürger, wie sie weder ORF noch Private zustande brächten, und einen wesentlichen Beitrag zur Medienbildung. Die "bessere öffentliche Medienenquete" findet am 6. Juni ab 18 Uhr am Wiener Karlsplatz statt.

Bei der Kundgebung sprechen unter anderem "Falter"-Herausgeber Armin Thurnher, Autorin Ingrid Brodnig, die Kabarettisten Florian Scheuba und Thomas Maurer (u.a. "Staatskünstler"), ORF-Zentralbetriebsratschef Gerhard Moser, Volkshilfe-Chef und früherer ORF-Stiftungsrat Erich Fenninger oder der frühere ORF-Programmdirektor Wolfgang Lorenz.