Für den TV-Zuschauer ändert sich in der Saison 2018/19 einiges, anderes bleibt wie gewohnt: Champions League gibt es künftig nur noch im Pay-TV, Puls4 überträgt die Europa League und der ORF zeigt die Weltmeisterschaft. Ein Überblick.

Das Finale war das vorerst letzte Champions League-Spiel im ORF. © GEPA pictures

Als die Schiedsrichter der fünf Bundesliga-Spiele am Sonntagabend mehr oder weniger zeitgleich in ihre Pfeifen bliesen, endete auch für den ORF eine Ära. Es könnte eine Weile dauern, bis wieder ein Bundesligaspiel live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein wird. Änderungen bringt die Saison 2018/19 aber auch in der Übertragung anderer Fußballbewerbe. Hier ein kurzer Über- und Ausblick:

Die Exklusivrechte für die österreichische Bundesliga gehören ab der kommenden Saison dem Sender Sky. Der Pay-TV-Anbieter sicherte sich die Rechte für vier Jahre, zahlte dem Vernehmen nach 34 Millionen pro Saison und zeigt alle 195 Spiele - 191 davon exklusiv. Vier Livespiele dürften an A1.TV gehen - unter anderem das Eröffnungsspiel am 28. Juli.

Weiterhin unklar ist, wie es im ORF weitergeht: Eine Einigung zwischen Sky und ORF bezüglich der angepeilten Highlightshows am Samstag- und am Sonntagabend steht weiterhin aus. Anders bei der zweiten Spielklasse (derzeit noch Erste Liga): Hier hat sich Laola 1 die Rechte gesichert und überträgt alle 240 Spiele, eine Partie pro Runde wird auch auf ORF Sport+ zu sehen sein.

Schon länger bekannt ist der Abschied des ORF von der großen Bühne des europäischen Spitzenfußballs, für den künftig extra bezahlt werden muss: Sky überträgt 34 Champions-League-Spiele und 40 Konferenzen, den Rest zeigt der Streamingdienst Dazn. Die beiden Sender leisten sich derzeit einen finanzintensiven Konkurrenzkampf, der Fußballfans nur recht sein kann: Das Sportpaket (u. a. Champions League und Bundesliga) gibt es auf Sky um 19,90 bzw. 39,90 Euro und auf Dazn (u. a. Champions League) um 9,99 Euro.

Trotz des Abschieds von Bundesliga und Champions League bleibt der ORF dem runden Leder treu und überträgt die WM 2018 und 2022, dazu die EM 2020, Länderspiele (bis 2022) sowie ÖFB-Cup und Spiele der Frauen-Nationalmannschaft.

Europa League bleibt bei Puls4

Keine Änderungen gibt es in der Europa League, wo Puls 4 heuer mit dem Salzburger Erfolgslauf beachtliche Rekordquoten erreichte. Der Privatsender zeigt auch in den kommenden drei Spielzeiten 15 Partien im Free-TV - inklusive Highlightsendung. Werden in der kommenden Saison noch andere Fußballspiele auf Puls4 zu sehen sein? "Wir werden wie gehabt vorgehen und sollten Optionen entstehen, diese prüfen", heißt es von Seiten des Senders.