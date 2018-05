Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alexander Hofer begann seine journalistische Tätigkeit 1992 als Redakteur im Aktuellen Dienst des ORF-Landesstudios Niederösterreich © ORF

Die Hinhaltetaktik von Alexander Wrabetz ist nicht neu: Entscheidungen, die ihm Kritik einbringen könnten, werden gerne am späten Nachmittag verschickt, wenn die meisten schon in Feierabendlaune gewähnt werden. Obwohl das Votum der Redakteursversammlung für die neuen Posten in einigen Fällen anders ausfiel (wobei der Generaldirektor an deren Abstimmung ja auch nicht gebunden ist), hat sich an den seit Wochen zirkulierenden Namen nichts geändert. Somit sind von Wrabetz offiziell bestellt:

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.