Einmal im Jahre treffen sich Europas Zeitungsmacher zum strategischen Austausch in Wien. Verfolgen Sie hier das Geschehen am European Newspaper Congress (ENC) im Wiener Rathaus. Am Dienstag werden besondere Leistungen ausgezeichnet - die Kleine Zeitung wird mit mehreren Preisen geehrt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die European Newspaper Awards werden am Dienstag vergeben. © ENC

Im Wiener Rathaus wird am Montag und Dienstag die Gegenwart und insbesondere die Zukunft des Zeitungswesens diskutiert. Die Kleine Zeitung wird im Rahmen des European Newspaper Awards gleich mehrfach ausgezeichnet.

Experten aus ganz Europa und zahlreichen Medienhäusern stellen Perspektiven auf das Zeitungswesen vor. Im Mittelpunkt des ENC steht die Anpassung des Print- und Online-Journalismus in Zeiten der Digitalisierung.

Hier ein Einblick in einige Beiträge der Experten:

Verleger Johann Oberauer spricht einführend den aktuellen Facebook-Skandal an: Facebook habe mittlerweile sein „zuckersüßes Gesicht des Silicon Valley“ verloren. Er ordnet den Schaden von Zuckerbergs Sozialem Netzwerk mit deutlichen Worten als „Verbrechen an der Gesellschaft“ ein. Dank Cambridge Analytics sei das Modell Facebook endgültig auch einer breiten Öffentlichkeit als problematisch bekannt.

„Machen wir etwas mit den sozialen Medien, oder machen soziale Medien etwas mit uns?“ Eröffnung der European Newspaper Congrence #ENC — Clara suchy (@clara_suchy) 14. Mai 2018

Oberauer sieht derzeit ein offenes Zeitfenster für gravierende Veränderungen: man spreche heute endlich auch über Daten und sollte auch noch mehr über die Inhalte sprechen, die sich in den Sozialen Medien verbreiten. Neben den guten Seiten Sozialer Netzwerke gibt es „einen unfassbaren Abgrund, den vermutlich auch nicht Mark Zuckerberg so geplant hat“. Soziale Medien würden die niedrigsten Instinkte der Menschen ansprechen. Oberauer stellt die Frage: „Machen wir etwas mit den sozialen Medien oder machen die Sozialen Medien etwas mit uns?“

Schließlich stellt Oberauer einen Bezug zur Situation nach 1945 dar: Wir standen vor der Aufgabe uns als Gesellschaft neu zu ordnen. Auch heute ist ein neues Ordnen von „Verrohung und Parallelwelten“ notwendig. Dafür brauche es eine „Grundhaltung, die die Freiheit und Selbstbestimmung des Menschen in den Mittelpunkt stellt.“ Künftig müsse es für Medien noch stärker darum gehen, Werte und nicht nur Nachrichten zu vermitteln, schließt Oberauer.



Werner Baumann, Bayer AG: Entrepreneurial risk and communicative side-effects

Als Keynot-Speaker konnte Werner Baumman, der CEO der Baier AG gewonnen werden. Er spricht über die Übernahme von Monsanto, unternehmerisches Risiko und die Unternehmenskommunikation.

Baumann eröffnet seinen Vortrag mit einem Hinweis auf die Zeit: In der Pharmaindustrie denke man in langfristigen Perspektiven. So dauere es zehn Jahre um ein Medikament marktreif zu entwickeln.

Die Welt der öffentlichen Meinung kenne hingegen zunehmend nur die nächste Schlagzeile. Die Hektik steige „und eines ist vor allem gesunken: Die Zeit zum Nachdenken.“ Baumann über die Medien: „Man tendiert dazu lauter und schriller zu werden.“ Dies führe dazu, dass sich Gruppen zunehmend in Filterblasen verschanzen. Und auch die Politik passe sich laut Baumann dieser Logik an: Man denke an die Schlagzeile von heute und nicht an die Perspektiven für die Zukunft.

#Bayer-Vorstandschef Werner Baumann auf Medienkongress #enc18 in Wien sichtlich angefressen: "Jeder hat ein Recht auf eigene Meinung, aber keiner auf eigene Fakten." Medien, NGO und Politik würden langfristige Erfolge kurzfristigen Ego-Effekten opfern. #Glyphosat #Monsanto — Burkhard Ewert (@burkhardewert) 14. Mai 2018

Baumann spricht über die unterschiedlichen Nebenwirkungen dieser Entwicklungen, die für ein Unternehmen wie die Baier AG kommunikativ eine Herausforderung sind: Es gibt zu wenig Offenheit für Neues – und verstellt sich damit die Lösungen für die neuen Probleme. Um die künftigen Herausforderungen bewältigen zu können, greifen alte Lösungskonzepte nur unzureichend: „Wir können es uns nicht mehr leisten, bestimmte Technologien kategorisch auszuschließen“, erklärt Baumann auch in Bezug auf Gentechnik. Er habe Verständnis für die Ängste des Einzelnen vor Veränderungen, aber als Gesellschaft müsse man Risiko und Chancen bewusst abwägen. Kein Risiko einzugehen, sei keine Option.

Eine weitere Nebenwirkung: Viel Meinung, wenig Fakten. Es gäbe keine Alternativen zu Fakten, entsprechend auch keine „alternative Fakten“. Jeder habe ein Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene alternative Fakten. Es brauche eine neue Verständigung darauf, wie Fakten entstehen und die Instanzen, die Fakten schaffen.

Die letzte Nebenwirkung: Zu wenig Verantwortung. Es muss klar sein, wofür man steht und wofür man eintritt. Er respektiere das Geschäftsmodell der NGOS und ihre Leistungen. Aber: Die ausufernde Zuspitzung („Ackergift“) um mehr Spenden zu lukrieren führe in eine falsche Richtung.

Wie auf die Nebenwirkungen reagieren? „Erklären, erklären, erklären lautet unsere Devise“. Wir suchen bewusst den Dialog mit kritischen Stakeholdern. Bei bewusst geschürten Ängsten sieht es anders aus: Man stehe zu dem Beitrag, den man für die Gesellschaft leiste.

Philipp Welte, Burda: Wachstum durch Transformation: Warum Burda nicht Time Inc. ist.

Über die faszinierende Zukunft von Verlagen in einer komplett digitalisierten Welt. Burda-Vorstandsmitglied Philipp Welte bezeichnet zu Beginn sein Unternehmen als „kerngesund obwohl wir eigentlich mausetot sein müssten“.

Philipp Welte zitiert einführend Eric Schmidt von Google: „The internet ist the gratest disrupter of all time“. Der Begriff der „Digitalen Revolution“ sei unrichtig, vielmehr sei es eine „digitale Evolution“, die kein Ende haben wird. „Die Wucht dieses technologischen Fortschritts ist fundamental“, sagt Welte und führt die zunehmende Vernetzung als Beispiel an: Im Jahr 2020 würden rund 40 Milliarden Endgeräte miteinander vernetzt sein.

Der Markt sei mit der explodierenden Zahl der Angebote für Publisher „nieschig“ geworden. Deutlich zeigt sich das auch am Werbemarkt, wo digitale Unternehmen wie Facebook und Google große Anteile des Werbegeldes auf sich gezogen hat. Für Medienunternehmen heißt es daher: „Grow or go“.

Das Ende von „Time Inc.“ sei eine Zensur für die Medienindustrie gewesen, erklärt Welte. Das Unternehmen Burda habe erkannt, dass der Weg in die Zukunft „Transformation“ heiße. Der Experte sagt aber auch: „84 Prozent aller Transformationsprogramme scheitern“.

Arthur Rutishauser, Tamedia: Die Newsroom-Strategie von Tamedia

Arthur Rutishauser stellt dar, wie man beim Schweizer Medienunternehmen Tamedia mit der Digitalisierung umgeht.

In zehn Jahren seien die Auflagen der Schweizer Zeitungen um rund 40 Prozent gesunken. Und auch die Werbeeinahmen sanken zwischen 2014 und 2018 um 37 Prozent. Die Frage für alle: Wie reagieren wir darauf?

Tamedia druckt in der Schweiz fast alle Zeitungen, erklärt Rutishauser und auch Redaktionen werden zusammengelegt. Tamedia, größtes privates Medienunternehmen in der Schweiz, verlegt in der Schweiz 12 Tageszeitungen, die künftig ihre überregionalen Inhalte aus zwei Redaktionen (Bern und Zürich) erhalten werden.

Die Zeitungen sollen mit eigener Titelredaktion und ihrer eigenen „DNA“ erhalten bleiben. Entsprechend hat jede Zeitung seine eigene Chefredaktion. Rutishauser stellt die Frage: Können wir unsere Rolle als vierte Gewalt mit dieser Struktur noch spielen?

Tilman Aretz von n-tv: No Bullshit – Wege und Irrwege des Digitaljournalismus

Motto des Vortrags: „Content is king“

N-TV ist Marktführer am APP-Medienmarkt in Deutschland, führt Tilman Aretz zu Beginn seines Vortrags aus. Wie schafft man das? Der n-tv.de-Chefredakteur führt einige Gründe an, warum die eigene APP im umkämpften Markt reüssiert: „Das Team ist der Star bei uns“, sagt Aretz und zeigt ein Bild des „A-Teams“. Die zweite Erfolgskomponente: Die Marke. Dritte Komponente: „Die Technik muss laufen“, sie müsse ein stiller, schneller Diener im Hintergrund sein, erklärt Aretz. Auch müsse die Berichterstattung dynamisch sein und zugleich die Zusammenhänge herstellen. Medien müssten Kontexte erklären. „Ist das wahr?“: Es gilt nicht nur Fakten zu überprüfen, sondern auch sie einzuordnen. Letzte Prämisse: „Nie langweilig sein“.

"'Content is king' ist eine olle Kamelle – aber ich wage zu bezweifeln, dass das in den meisten Redaktionen wirklich gelebt wird", sagt @TilmanAretz von @ntvde beim @ENC_Vienna #enc18 — medium magazin (@mediummagazin) 14. Mai 2018

Sven Afhüppe: Wiederaufstieg des Handelsblattes

Der Handelsblatt-Chefredakteur, der im Rahmen des ENC ausgezeichneten Handelsblattes, gibt Einblicke in die Veränderungen der letzten Jahre.

„Nostalgie ist kein Geschäftsmodell“ erklärt Sven Afhüppe einführend. Die Werbeumstätze von früher kämen nicht zurück. Danach stellt er den umfassenden Relaunch vor, den das Handelsblatt in den Bereichen Inhalte und Layout durchgeführt hat und für den die Zeitung im Rahmen des European Newspaper Congress auch ausgezeichnet wird.

Um sich vom „Gleichklang an Zeitungen“ zu differenzieren, wird speziell auf eigene, exklusive Geschichten gesetzt. Abonnenten gibt es beim Handelsblatt nicht mehr, stattdessen setzt man auf Clubmitgliedschaften. Auch dadurch sollen die Leser auf eine gemeinsame Ebene gehoben werden, um mit ihnen in den Dialog zu treten.

Zum Print-Relaunch: Langsamkeit soll dem Printprodukt besondere Wertigkeit geben und es von Hektik und Ungenauigkeiten digitaler Medien unterschieden. Dabei setzt man u.a. auf große Bildformate und monothematische Doppelseiten – lange Lesestücke werden durch mehrere Erzählebenen (Infokästen, Zitate, Zahlen) aufgebrochen, um den Leser in die Geschichte hineinzuziehen. „Optik soll Lust aufs Lesen machen“. Abschließend: „Die Zukunft ist das, was wir daraus machen.“

Virtuelle Realität im Newsroom

Der einzelne Seher ist im Mittelpunkt: „Es ist ein sehr empathisches Erlebnis“.

VR hat eine dreiteilige Erzählstruktur, die sich von klassischen Inszenierungen stark unterscheidet, führt Martin Zimper von der Zürcher Hochschule der Künste an: 1. Gewöhnung an den Art des Raumes – wen verkörpere ich hier. 2. Entdecken und Orientierung in dieser neuen Welt. 3. Rückkehr in die reale Welt und Reflexion über das Erfahrene.

Durch VR müssen Film, Theater, Journalismus und Geschichten neu gedacht werden. Schnittfrequenz sind deutlich langsamer als bei üblichen Filmen: alle 15 bis 20 Sekunden – je nach Inhalt.

Sebastian Pfotenhauer, Video-Chef von Ringier, glaubt nicht an eine Zukunft der VR-Brille, sondern erwartet andere Konzepte, um VR zu konsumieren. In seinem Unternehmen setzt man derzeit auf 360-Grad Videos, die von den Usern schon bislang gut angenommen werden – am Desktop. Jeder kann solche Videos machen, eine Ausrüstung gäbe es schon um 300 Euro.