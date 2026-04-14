Noch sind Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser in zwei neuen Austro-„Tatort“-Fällen zu sehen. Aber nach vielen Jahren im Einsatz ist 2027 mit Miriam Fussenegger und Laurence Rupp für eine Ablöse gesorgt. Die beiden stehen seit wenigen Tagen erstmals an einem „Tatort“-Set vor der Kamera. Sie bekommen es in ihrem ersten Fall mit einem Fenstersturz in einem Wiener Gemeindebau zu tun. Verdächtige gibt es viele. Charlie Hahn (Fussenegger) und Alex Maleky (Rupp) wird nicht fad.

Bibi und Moritz, Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer, geben ihre Dienstmarken ab © APA

Beim Fall mit dem Arbeitstitel „Krähen im Hof“ führt Dominik Hartl Regie, das Drehbuch stammt aus der Feder von Sarah Wassermair. Gedreht wird noch bis Anfang Mai, wobei die Ermittler im Zuge ihrer Arbeit laut einer Aussendung auf immer mehr beunruhigende Fakten stoßen. Die Ex-Frau (Masengu Kanyinda) des tot aufgefundenen Mannes hätte jedenfalls ein Motiv, wäre ihr doch fast die siebenjährige Tochter (Jana Rutkowski) vom mutmaßlich Ermordeten entführt worden. Aber auch andere Mieter des Gemeindebaus ziehen mit ihrer Vergangenheit die Aufmerksamkeit des Neo-Ermittler-Duos auf sich.

Heuer sollen Rupp und Fussenegger noch für zwei weitere Fälle vor die Kamera treten. Zuvor ist aber noch der vorletzte Fall von Neuhauser und Krassnitzer namens „Gegen die Zeit“ am 26. April um 20.15 Uhr auf ORF 2 zu sehen.