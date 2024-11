Die USA haben in 20 Jahren mehr als ein Drittel ihrer Zeitungen verloren. Seit dem Start von Facebook sind fast 3500 Titel verschwunden. In 208 der 3143 Verwaltungsbezirke (Counties) gibt es keine lokale Nachrichtenquelle mehr, in 1563 nur noch eine. Wachsende „News Deserts“ bewirken Polarisierung und weniger politische Teilnahme. Die kritische Kontrolle von Politik und Unternehmen schwindet. Die Unterversorgung mit verlässlicher Information schadet der Demokratie und dem Gemeinwesen.

Unter diesem Blickwinkel ist eine neue Studie der Hamburg Media School zugleich beruhigend und Alarmsignal. Sie zeigt, dass es in Deutschland noch keine „Nachrichtenwüsten“ gibt, entsprechende „Steppen“ aber wachsen: 1992 hatten 134, im Vorjahr 187 der 296 Landkreise (neben 106 kreisfreien Städten) nur eine Zeitung. Anders als in den USA sind aber „keine negativen Auswirkungen etwa auf politische Partizipation und andere Aspekte des demokratischen Gemeinwesens feststellbar.“

Eine entsprechende Studie für Österreich fehlt bisher. Doch die Wochenzeitungsgruppe RMA ist in jedem Bezirk vertreten – in Salzburg und Oberösterreich in Konkurrenz zu anderen Titeln, in Niederösterreich und Burgenland zu starken Kaufwochenblättern. Durch die Regionalisierung starker Bundesländerzeitungen gibt es wohl in nahezu jedem Bezirk zumindest zwei Nachrichtenquellen.

Dass die Eigentümerstruktur dahinter weniger vielfältig ist, steht auf einem anderen – ja, immer noch – Papier. Doch sie spielt inhaltlich eine geringere Rolle, als ihr Kritiker zuschreiben. Lokaljournalismus ist am ehesten überprüfbar. Chronikale Fehler sind so leicht erkennbar wie politische Schlagseite. Nähe zum Leser sichert zwar lokale Reichweite, doch Glaubwürdigkeit ist schnell verspielt. Die größten Gefahren sind wirtschaftliche Abhängigkeit und mangelnde Trennung von Redaktion und Werbung.

In Ostdeutschland war kein Zusammenhang zwischen „Nachrichtensteppen“ und AfD-Wählerschaft nachweisbar. In der Steiermark gibt es die „Kleine“ in zehn Lokalausgaben, dazu noch „Krone“, „Mein Bezirk“, Antenne, kleinere Privatradios und das ORF-Angebot. Das ist geradezu ein Nachrichtenbiotop. Die FPÖ hat trotzdem gewonnen. Vor allzu schnellen Analysen sei also gewarnt. Vor dem Entstehen von Nachrichtenwüsten aber auch.

Skandinavien ist auch deshalb ein demokratisches Vorbild für vieles, weil die lokale und regionale Zeitungsvielfalt dort im Zentrum der staatlichen Förderung steht. Das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl für die Koalitionsverhandler des Medienkapitels – in Wien.