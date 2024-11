Das Urteil wird schriftlich zugestellt, und die Nervosität ist groß: Vor wenigen Tagen ging am Kantonsgericht Zug in der Schweiz ein Prozess über die Bühne, der als Höhepunkt eines zehn Jahre währenden Verteidigungskampfes der heutigen Journalistin und ehemaligen Politikerin Jolanda Spiess-Hegglin gegen das Boulevard-Medium „Blick“ (Ringier-Verlag) zu betrachten ist. Das Urteil könnte wegweisend für künftige Medienklagen in der Schweiz, aber auch in Deutschland oder Österreich sein.