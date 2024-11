Neun Premieren zählt diese Saison im großen Haus, davon stehen drei Uraufführungen und drei Österreichische Erstaufführungen auf dem Programm. Da ist das Bedürfnis des Grazer Abo-Publikums nach einem Klassiker wie „Minna von Barnhelm“ wohl mehr als groß. Es bekommt jedenfalls einen verspielten Lessing, der nicht gewaltsam modernisiert wurde.

Lessing nannte als Entstehungsdatum das Jahr 1763, obwohl das Stück 1767 in Hamburg uraufgeführt wurde – wohl um die Nähe zum Siebenjährigen Krieg (1756 bis 1763) zu betonen, den er als Hintergrund für das „Soldatenglück“ gewählt hat, das zu zerbrechen scheint – und einer List bedarf, um in Erfüllung zu gehen. Der für die Grazer Konzeption gewählte Zusatztitel „Oder die Kosten des Glücks“ weist schon auf eine zeitlose Verortung; ist diese dramaturgisch wendige Komödie vor ernstem Hintergrund doch auch ein Spiel mit den Fatalitäten des Lebens, die unsere Charakterstrenge auf den Prüfstand stellen. Und das Ringen um unsere Selbstbestimmung belächeln.

Minna und ihr Major von Tellheim finden sich in einem schmucklosen, in Pastelltönen ausgeleuchteten 2- oder 3-Sterne-Hotel wieder (vielleicht in den 1980er-Jahren oder einfach im Retro-Style), dessen verschiedene Schauplätze durch eine wunderbare Bühnenbild-Idee von Franziska Bornkamm am Zuschauer vorbeiziehen – wie in einem liegenden Paternosteraufzug, dessen Schacht sich mitunter auftut.

Die Inszenierung von Ulrike Arnold, die in der letzten Saison mit einer eigenen Nestroy-Deutung auffiel, will keine Studie von Kriegstraumata sein, mögen auf dem Bildschirm eines Röhrenfernsehers bei zwei Szenen auch „24/7“-Nachrichten mit den Schlagzeilen „1763“ und „Wiederaufbau“ laufen. Lessing selbst war während des Krieges als Sekretär eines Generals tätig und erlebte, wie Soldaten und Offiziere nach Friedensschluss ihre Existenz bedroht sahen.

Der Umbruch damals, der Umbruch heute

Eine Welt im Umbruch erleben wir auch jetzt, eine „Neujustierung der Identitäten und Zweisamkeit“, wie es im vierseitigen Begleitfolder beim Einlass heißt (die gute alte Zeit der Programmhefte ist eben vorbei), kennen wir nicht nur aus dem zeitlich ersten Lustspiel der deutschen Bühne. Lessings Major hängen sein Stolz, seine gekränkte Ehre und gar nicht so seine finanzielle Situation wie ein tonnenschwerer Klotz am Bein. Das Ausloten von Kosten und Wert der eigenen Autonomie (und damit des Glücks?) wird auf die Spitze getrieben. Arnold versteht es, das immer wieder – zwischen den Wortgefechten – in amüsanten Bildern zu illustrieren.

Die Regisseurin hat ein gutes Gespür für Momente zum Durchatmen, zum Raum lassen – und besticht Richtung Finale mit der Idee, dass sich das Happy-End als Figur immer wieder einzuschleichen versucht, aber vorerst noch verdrängt wird. Bei manchen Kostümen ist man sich allerdings nicht sicher, ob diese noch aus der Probenzeit stammen und nicht weiterentwickelt wurden.

Ulrike Arnold kann jedenfalls für ihr Konzept auf ein exquisites Ensemble vertrauen, das Name für Name genannt werden muss. Anke Stedingk leuchtet als beherzte, sich an kleinen Dingen erfreuende Minna, Sebastian Schindegger überzeugt als starrköpfiger Tellheim – dass beide in der reduzierten Besetzung noch jeweils in eine andere Rolle schlüpfen, macht weder Sinn noch Unsinn. Bei Sarah Sophie Meyer als Franziska pendelt man zwischen ihrem hemmungslosen Begehren und der Treue zu ihrer Freundin (im Original Minnas „Mädchen“) nur allzu gerne mit.

Mit Annette Holzmann wurde der Wirt zur optisch zarten Wirtin, die zu poltern und zu rühren vermag. Erinnerungswürdige Momente! Zum Schmunzeln: ihr Einsatz als eine Art „Münchhausen“. Simon Kirsch (Paul Werner) und Thomas Kramer (quasi Tellheims rechte und linke Hand) machen mit ihren darstellerischen Feinheiten den Abend immer wieder zum puren Vergnügen.

Herzlicher, langer Applaus nach 140 Minuten ohne Pause. Mit der spürbaren Freude, diese grandiosen Schauspieler bald wieder zu erleben.

Sebastian Schindegger und Anke Stedingk in der Grazer Inszenierung © Lex Karelly/SH

„Minna von Barnhelm“: Schauspielhaus Graz.

Weitere Vorstellungen: 12., 13., 22. und 27. November, jeweils 19.30 Uhr. Zu Silvester wird um 16.30 und 20.30 Uhr gespielt.

Karten: Tel. (0316) 80 00.