Der eine nennt sich Content Creator, der andere macht in Radio: Satansbratan trifft auf Robert Kratky. Der Ö3-Wecker-Mann spricht in „Kratky sucht das Glück“ mit dem 25-jährigen Wiener mit bosnischen Wurzeln.

Im Talk hat Kratky dieses Mal Erik Seidl aka Satansbratan zu Gast: Die beiden sprechen darüber, dass der junge Influencer beim körperlichen Training und Sport viel Kraft tankt. Außerdem verrät er, dass echte Freundschaften und soziale Interaktion sowie Sport in der Natur wichtig sind. Die neue Folge der Talkreihe ist am 6. November in ORF 1 (Beginn 22.50 Uhr) und vorab auf ORF On zu sehen.