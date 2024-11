Grand Canyon - Amerikas größtes Naturwunder als Auftakt zur Wahlberichterstattung ab 20.15 Uhr © ORF

Die Gräben sind tief, das trifft auf die politische Gegnerschaft im US-Wahlkampf ebenso zu, wie auf den Grand Canyon. Wobei das Wort „Gräben“ bei Letzterem ein bisschen tiefgestapelt ist. Zumindest startet der ORF heute Abend im Hauptabendprogramm mit kontemplativen Bildern in diese wohl ziemlich aufregende Wahlnacht: „Grand Canyon - Amerikas größtes Naturwunder“ (ORF 2) zeigt viel atemberaubende Gegend und natürlich das eine oder andere Schwergewicht namens Bison.

Armin Wolf läutet den Countdown ein

Armin Wolf läutet ab 22 Uhr mit einer einstündigen „ZIB 2 Spezial“ den Countdown ein, das Korrespondentenmagazin „WeltWeit“ (23.05 Uhr) folgt gleich danach dem klassischen Traum, der sich nur mehr für wenige erfüllt: „Faszination USA - Wie lebt sich der American Dream?“, holt drei Menschen vor die Kamera, die den Traum zwar träumen, der sich aber nicht für alle erfüllen wird. Darunter ist eine alleinerziehende Mutter von vier Kindern aus Ecuador, die seit zehn Jahren illegal in den USA lebt. Der Kärntner Daniel Wurschl hingegen, hat 2009 in der Greencard-Lotterie gewonnen und macht in Hollywood Karriere als Kameramann. Ab 23.35 Uhr widmet sich das Religionsmagazin „kreuz und quer“ noch dem Kreationismus: Immerhin mehr als ein Drittel der US-Bevölkerung glaubt an biblische Schöpfungsgeschichte und die Arche Noah.

Nadja Bernhard und Tarek Leitner übernehmen gleich danach für eine zehnstündige Sondersendung (ab 0.30 Uhr, ORF 2) durch die Wahlnacht. Weitere „Sonder-ZIBs“ ordnen am Mittwochmorgen und den Tag über das Ergebnis ein. Auch ARD (ab 1.00 Uhr) und ZDF (0.30 Uhr) berichten live von der Wahlnacht.

26 Stunden live

Gleich 26 Stunden Live-Programm bietet Puls 24 zum historischen Urnengang: Startschuss ist heute ab 20 Uhr, wenn sich die Formate „Beide Seiten Live“, „Wild umstritten“ und „Pro & Contra“ in Spezialausgaben dem Thema widmen. Die Nachtschicht ab 23:35 Uhr übernehmen Manuela Raidl, Wolfgang Schiefer, Manuela Szinovatz und Thomas Mohr mit der Sendung „PULS 24 Spezial: Kampf ums Weiße Haus“. Während Korrespondent Florian Danner aus Washington berichtet, konnte der Sender eine Kooperation mit CNN an Land ziehen: Puls 24 kann nicht nur auf sämtliches Live-Material des Senders zurückgreifen, sondern auch auf das Archiv. Zusätzlich können Korrespondentinnen und Korrespondenten exklusiv zugeschaltet werden. Mit Ergebnissen, Analysen, unter anderem mit Hannelore Veit, und Live-Gästen bestreitet man durchgehend die Liveberichterstattung bis Mittwoch um 21 Uhr. Unter www.joyn.at/news bündelt man die Wahl-Streams verschiedenster Nachrichtensender.

Servus TV steigt am frühen Mittwochmorgen ab 5 Uhr ins Wahlgeschehen ein – unter anderem mit Reporterteams live von den Wahlpartys. Im Studio zu Gast sind der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz, US-Experte Reinhard Heinisch und Politik-Berater Thomas Hofer. Spätabends geht das Nachrichtenmagazin „Blickwechsel“ (22.15 Uhr) der Frage nach, welche Auswirkungen das Wahlergebnis auf Österreich hat.



