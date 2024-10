Täglich greifen 600.000 Leserinnen und Leser in Österreich zur Kleinen Zeitung, damit ist die „Kleine“ die zweitgrößte Kauftageszeitung in Österreich (nationale Reichweite: 7,7 Prozent). In der Steiermark ist die Kleine Zeitung weiterhin die klare Nummer eins: 364.000 Steirerinnen und Steirer lesen uns täglich, das ergibt eine Reichweite von 33,5 Prozent. In Kärnten nehmen 175.000 (35,6 Prozent) die Kleine Zeitung zur Hand, mit Osttirol sind es 183.000. Diese Zahlen wurden am Donnerstag im Rahmen der Media-Analyse (MA) für 2023/2024 veröffentlicht. Zum zweiten Mal wurde auch die sogenannte Markenreichweite (Cross Media Reach) ausgewiesen, die die Web- und App-Nutzung mit einschließt. Crossmedial kommt die Kleine Zeitung in der Steiermark auf 438.000 Nutzer (40,2 Prozent Reichweite), österreichweit sogar auf 790.000 Nutzer, das ist eine Reichweite von 10,2 Prozent – dafür sagen wir Dankeschön!

Trotz generell sinkender Verkaufszahlen, ist Österreich nach wie vor ein Zeitungsland: Sechs von zehn Personen in Österreich (60,5 Prozent) und damit rund 4,7 Millionen Menschen ab 14 Jahren kommen täglich mit einer Tageszeitung oder deren Onlineauftritt in Kontakt. Die Print- und E-Paper-Ausgaben alleine kommen auf 51,2 Prozent bzw. knapp unter vier Millionen Menschen. Im Ranking der in Österreich täglich verkauften Zeitungen liegt die Kleine Zeitung hinter der Kronen Zeitung mit knapp über 1,6 Millionen Leserinnen und Lesern an zweiter Stelle. Es folgen „Der Standard“ (529.000), „Kurier“ (445.000), „Oberösterreichische Nachrichten“ (356.000) und „Die Presse“ mit 268.000 täglichen Lesern.