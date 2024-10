Sie wohnen zusammen, sind aber kein Paar: Tom Neuwirth alias Conchita Wurst hat Martin Zerza 2006 bei „Starmania“ kennengelernt, damals noch als Konkurrenten. Im Laufe der Castingshow wurden sie die engsten Freunde, „auch weil wir aus ähnlichen Biotopen stammten “, wie sie sagen. Und versuchten ihr gemeinsames musikalisches Glück kurze Zeit in der Boyband „jetzt anders!“ (ein Album 2007).

Der Weg von Tom ist weltweit bekannt, Martin aus dem Kärntner Gailtal machte Karriere als Haarstylist und Fachtrainer für einen internationalen Kosmetikkonzern. „Von der Musikbranche war ich damals etwas enttäuscht, aber mein Herz hat nie aufgehört, für die Musik zu schlagen“, gesteht der 34-Jährige. Als „Herr Martin“ ist er zurück auf der Bühne. Mit einer Verbeugung vor Künstlerinnen wie Hildegard Knef, Erika Pluhar, Edith Piaf, Mireille Mathieu und Cissy Kraner. Sie inspirierten „Frau Thomas & Herr Martin“ zu neuen Liedern wie „Immer Samba“, die zum Varietéprogramm „Darf a bisserl mehr sein“ führten.

„Während der Pandemie hörten wir Schlager und Chansons, die früher unsere Eltern gehört haben. Und begannen, eigene Nummern mit Einflüssen dieser Künstlerinnen – unsere Göttinnen und Chefinnen – zu schreiben“, erzählt Tom.

In den Songs und in den Zwischenmoderationen werden ihre Lebensweisen und Begegnungen mit anderen Menschen reflektiert. Begleitet wird das Duo von der Band „Die Pralinen” – was für ein schöner Name! Ab 11. Oktober gibt es davon einen Tonträger.

Als ESC-Gewinnerin Conchita tritt Tom am 23. Dezember in der von Michelle Hunziker moderierten TV-Gala „Udo Jürgens Forever. Die Show zu seinem 90. Geburtstag“ (ORF, ARD, SRF) auf.

Frau Thomas & Herr Martin live u. a. am 12. Oktober in Wien (Porgy & Bess) und 16. Oktober in Gleisdorf (Forum Kloster). Alle Termine auf frauthomasherrmartin.at