Die Berliner Band „Gewalt“ funktioniert nach dem Prinzip: Jeder Song ein Aneurysma, eine Erweiterung des Zustandes der Welt. Jeder Song zeigt die Möglichkeit der multiplen Gefahrenlage.

Patrick Wagner (Gitarre, Gesang), Jasmin Rilke (Bass, Gesang) und Helen Henfling (Gitarre, Gesang) legen mit „Doppeldenk“ ein neues Album vor, das sich kompromisslos im Underground eingerichtet hat. Mit ihrem analogen Synthesizer Roland TB-303 unterfüttern sie ihre Songs und machen daraus den Soundtrack zur digitalen Welt. Anhaltend wütend und mit auf die Spitze getriebener Aufregung. Das bei „Clouds Hill“ erschienene Album spielt im Titel auf George Orwells Roman „1984“ an, wo das Doublethinking die Sprache der Mächtigen und Weltenlenker ist: Sie lügen und verbiegen die Welt – und kommen durch damit. Die Band hat ein Gespür für das, was die Welt ist und wie sie funktioniert.

Gewalt: Zehn Songs als Notruf

Es sind zehn Songs geworden. Der letzte „Ne, ne, alles gut!“ steht programmatisch für das Album: als wäre das Leben nur gut, werden Gitarren-Akkorde wie beiläufig dahingezupft. Aber der Realismus von „Gewalt“ lässt die Harmonie nicht zu, langsam legt sich ein Roboter-Sound über die Gitarre, verschlingt sie vollends und Wagner monologisiert „Ne, ne, alles gut!“ Die für „Gewalt“ typische stakkatohafte Wortwiederholung wird hier wirkungsvoll eingesetzt – bis es heißt: „Ich bin ja kein Nazi, aber sollen wir alle aufnehmen, rechts gehen, hinten anstellen.“ Dann löst sich die Brutalität in Wohlgefallen auf, ein Kinderchor ertönt und eine Harfe erzeugt die perfekte Illusion – als wäre das Leben ein Märchen.

Gar nichts ist gut

Aber das ist es nicht: Wie „Schwarz, Schwarz“, der Opener-Song, klar macht. Das ist Industrial, German-Wut-Wave (wie Gewalt ihre Musik nennen) und dazu der hingespuckte Sprechgesang. In „Felicità“ (italienisch für Glück) geht es ratter-knatter ans Eingemachte, wenn eine Drogensüchtige sich in der Welt verliert. „Alle Ängste sind im Haus, alle Rassisten sind im Haus, alle Analysten sind im Haus.“ Da ist sie wieder die Wiederholung, das nach vorne gebürstete Mantra, was die Welt ist. „Gewalt“ sind eine Zustandsbeschreibung, eine Abrissbirne im selbstverliebten Häusermeer der asozialen Medien. Sie holen die Welt in ihre Songs, singen über Donald Trump, die Rechtsradikalen und den Drohnen-Krieg. „Monolog einer Drohne“ ist ein beängstigendes Lied geworden. Eine Drohne nähert sich ihrem Ziel, kommt immer näher: „2000 Fuß, Häuser, Straßen, kleine Punkte, die sich bewegen.“

Gewalt setzen mit „Doppeldenk“ (nach bisherigem Vinyl-Purismus auch als CD erhältlich) ein Ausrufzeichen, geben sich zwischendurch versöhnlich und romantisch, aber widerstehen der Versuchung und bleiben konsequent radikal: „Ich ersticke hier, krepiere hier, sezier‘ mich hier, ich verlier mich hier . . .“