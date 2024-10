Die ARD hat sich auf den neuen Moderator der „Großen Silvestershow“ festgelegt – und der ORF zieht als kleiner Produktionspartner mit: Florian Silbereisen wird am 31. Dezember durch die vierstündige Party-Strecke führen. Und das live. In den letzten Jahren war die Sendung mit Francine Jordi und Hans „Bergdoktor“ Sigl als Gastgeber nämlich schon Mitte November in der Messehalle von Offenburg aufgezeichnet worden. Mit dem Argument, dass einige Stars am Silvesterabend schon andere Verpflichtungen hätten und man so mehr prominente Gesichter in die TV-Show bekäme.

Mit Allzweckwaffe Silbereisen und dem Live-Charakter soll die Quote wieder nach oben gehen: Die letzte Ausgabe mit Jordi und Sigl kam im ORF durchschnittlich auf nur 364.000 Seher (früher waren es zumindest rund 500.000 Zuschauer); in der ARD sank zum Jahreswechsel 2023/24 das Interesse auf ein Tief von 2,37 Millionen Sehern. Als Jörg Pilawa als Co-Moderator noch live mit Jordi aufs neue Jahr anstieß, erreichte die ARD fast fünf Millionen Zuseher.

Dass der 43-jährige Silbereisen just am 27. Dezember ein neues Album mit Duettpartner Thomas Anders (61) veröffentlicht, ist also kein Zufall. Versprochen werden Party-Versionen ihrer bisherigen Songs, mit denen „jede Silvester- und jede Après-Ski-Feier bei bester Stimmung stattfinden können“, wie es in einem Posting heißt. Erst kürzlich wurde der Vertrag von Silbereisen für seine Schlagershows – „Schlagerbooom“, „Schlagerchampions“ et cetera unter Federführung des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) – bis Ende 2026 verlängert (vier pro Jahr). Die „Silvestershow“ wird in München gefeiert, erste Gäste sollen bald genannt werden.