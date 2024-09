„ Ich lebe“, „Nie genug“ – man kennt die Songs, sie gehören zum Pop-Soundtrack dieses Landes. Aber beim Live-Konzert von Christina Stürmer bei der Antenne Steiermark am Mittwoch kamen diese Hits im Akustikgewand daher – und klangen dadurch äußerst frisch und knackig. Zu ihrem 20. Bühnenjubiläum hat sich die 42 Jahre alte Musikerin ein „MTV Unplugged“-Konzert geschenkt, mit dem sie auch auf Tour geht.

Ihre Karriere hat die Oberösterreicherin bekanntlich 2003 bei der ORF-Casting-Show „Starmania“ begonnen, wo sie damals zwar nur den zweiten Platz erreichte, aber in der Folge erfolgreicher wurde als alle Gewinner. Seither hat Stürmer fast zwei Millionen Tonträger verkauft und füllt noch immer die Konzertsäle. Auf die Frage, was ihr Rezept für diese lange, konstante Karriere ist, antwortet sie: „Ich war nie sonderlich verbissen, für mich stand immer der Spaß an oberster Stelle. Und diese Leidenschaft, verbunden mit Authentizität, spürt offenbar auch mein Publikum.“

Das Konzert bei der Antenne Steiermark fand im exklusiven Rahmen statt und hat die Clubmitglieder, die Karten gewonnen haben, restlos begeistert. Nach der Show nahm sich Stürmer viel Zeit für Autogramme und Fotos mit ihren Fans. Auf Höhepunkte in ihrer Karriere angesprochen erinnerte sie sich an einen Auftritt mit Jon Bon Jovi. „Dass er gemeint hat, meine Stimme sei leiwand, hat mir schon sehr getaugt.“ Mit dem MTV-Konzert hat sich für Stürmer übrigens ein Kreis geschlossen. „Bei Starmania habe ich damals das Sportfreunde-Stiller-Lied ,Ein Kompliment‘ gesungen. Und beim Unplugged-Konzert in Wien waren die Sportfreunde dabei.“

Christina Stürmer, Unplugged in Wien © Universal Music

Album-Tipp: Christina Stürmer. Unplugged in Wien. Universal.