Wir lösen die Konflikte der Welt“. Was sagt es über gegenwärtige Zustände aus, dass ausgerechnet dieser Einleitungssatz für den ersten Lacher im Publikum sorgt? Artikuliert wurde die Ansage am Freitag am Werkstatt-Festival in Oberzeiring von der steirischen Performancegruppe Kra, die sich Anleihen an einer Ikone der Nächstenliebe nahm: Mutter Teresa.

Performerin Nora Köhler reiste nach Albanien, dorthin, wo die Geschichte der 2016 heilig gesprochenen Ordensfrau begonnen hatte. Videos zeigen die Künstlerin auf Jahrmärkten, mit touristentauglichen Nene-Tereza-Statuen oder nach ihr benannten seelenlosen Straßenkreuzungen. Geschickt überlässt es Köhler ihren Interviewpartnern den Mythos aufzubrechen und beweist Humor und Geschick im Aufspannen von Absurditäten, maßgeblich musikalisch unterstützt von Jakob Kolb.

Dann die katholische Wendung in die Abwegigkeit. Weil sich Mutter Teresa aus heutiger Sicht als zweischneidige, streitbare Ikone der Nächstenliebe erweist, schwingt sich Kra als Ersatzreligion am Rücken der katholischen Kirche auf. Auf „erhebet die Herzen“ packt Köhler Stiefel mit Super-Absatz aus, Weihrauch, rosa Bischofsmütze und andere christliche Zitate wie das Kra-Glaubensbekenntnis gehören zum Mittelstück der Performance, das auf dem Spielfeld der religiösen Gefühle zu viele billige Punkte macht.

Die dramaturgische Katharsis sublimiert schließlich langsam und vermag doch zu überraschen. Am Ende zieht Köhler eine dritte Ebene ein, erweist sich als Taylor Swift und damit als eine kulturelle Hohepriesterin unserer Zeit, deren Einfluss weit über den Poptellerrand hinausreicht. „Sing with me, fly with me“ tanzt sie in einem punktgenauen Act zu einer Videoprojektion im Hintergrund. Allenfalls lässt sich der gewitzten Swift-Wendung vorwerfen, diesen Pfad nicht weiterverfolgt, das Potenzial nicht ausgeschöpft zu haben.

Gestern war Schlusstag beim Uraufführungsfestival in der Gemeinde Pölstal, das seit 2004 im Zweijahresabstand Oberzeiring bespielt. Theaterland-Chef Peter Faßhuber zieht zufrieden Bilanz: „2024 gab es wieder acht Uraufführungen und weitere Projekte zu sehen. Knapp 920 Karten waren aufgelegt, rund 800 Besucherinnen und Besucher sind gekommen.“ Pech hatte Holger Schober („CopStories“) mit seiner Showbär Company: Durch das Hochwasser saß er in Niederösterreich fest, seine zwei Aufführungen mussten entfallen. Für den Theatermann Faßhuber wird es wohl die letzte „Werkstatt“ gewesen sein, 2026 dürfte ein Theaterland-Nachfolger oder eine Nachfolgerin das Festival leiten.

Mission Mutter Teresa. Performancekollektiv Kra. 25., 26., 30. September – bis 4. Oktober, Kunsthalle Graz. www.kra.international