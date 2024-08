Beim Thema Nummer-eins-Hits kennt sich Rapperin Shirin David bestens aus – keine Solo-Sängerin hat bisher mehr Songs auf Platz eins gehoben als sie. Nun gelang ihr mit „Bauch Beine Po“ , wie GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mitteilte, auch der Sommerhit 2024. Nach „Mädchen auf dem Pferd“ (Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian) und „Layla“ (DJ Robin & Schürze) ist es bereits der dritte deutschsprachige Sommerhit in Folge. Außer dem Sommerhit 2024 kann Rapperin David jedoch noch viel mehr an Erfolg für sich einstreichen.

Denn die 29-Jährige erzielt laut Gfk Entertainment mit dem Track „Bauch Beine Po“, der Ende Juli erschienen ist, den ersten deutschsprachigen Sommerhit eines weiblichen Acts überhaupt. Das Lied landete aus dem Stand an der Chartspitze und bescherte Shirin David somit den siebenten Nummer-eins-Hit - und das bedeutet einen weiteren Rekord, denn laut GfK hat auch das kein anderer weiblicher Solo-Act vor ihr geschafft.

Aber nicht nur in Deutschland rangiert die Rapperin an der Spitze der Charts: In Österreich (Austria Top 40) landete „Bauch Beine Po“ ebenfalls ganz oben; dazu kommt ein dritter Platz in der Schweiz (Offizielle Schweizer Hitparade). Zusammengerechnet wurde das Lied in allen drei Ländern bisher über 30 Millionen Mal gestreamt.

Was den Sommerhit ausmacht

Kein Wunder, dass der Track so erfolgreich ist, denn laut GfK sind die „wichtigsten Kriterien, die einen waschechten Sommerhit ausmachen“, in „Bauch Beine Po“ enthalten, wie zum Beispiel „ein Text, den man gut mitsingen kann, eine eingängige Melodie, die gute Laune verbreitet sowie ein Rhythmus, der zum Tanzen einlädt“.

Aber auch der virale Effekt spielt dabei eine große Rolle, damit aus einem Sommersong ein Sommerhit wird, wie mitgeteilt wurde. Unzählige Fans, dazu Acts wie die Band Culcha Candela, hätten auf Tiktok die Choreografie von dem Song imitiert und somit dem Titel zu noch mehr Bekanntheit verholfen.

Nur für Schlanke?

Jedoch ist der Titel umstritten. Die Meinungen gehen auseinander, ob es hier um die ungebrochene Verherrlichung eines trainierten schlanken Körpers geht – oder um kluge Ironie. Ein paar Zeilen aus dem Song: „Du willst einen Body? Dann musst du pushen! Bist du ein Hottie, werden sie gucken. Geh ins Gymmie, werde skinny, mach daraus eine Show. Wir sind pretty im Bikini. Das ist Bauch, Beine, Po.“

Es fallen in dem Lied auch Sätze wie „Ich bin out of office, ruf mich nicht an. Das ist Clean-Girl-Aesthetic, Beauty-Programm.“ Außerdem: „Ich bin schlau, aber blond und supermegahot.“ Vielen fehlt in dem Text und dem lasziven Videoclip die doppelte Ebene. Und begleitende Events könnten darauf deuten, dass es David wirklich um Schlankheit und Fitness geht.

So postete Shirin David ein „Iced Matcha Latte Rezept“ und veranstaltete gemeinsam mit einer Fitnessstudiokette einen Bauch-Beine-Po-Kurs für Ausgewählte – den Bildern nach schlanke bewegliche Fans. Allerdings wurde sie als Youtuberin bekannt und ist ein Profi in Selbstvermarktung. Sie schafft es problemlos, eine Grenzgängerin zu sein, die einerseits Schönheitstrends mitmacht und andererseits Selbstermächtigung feiert.