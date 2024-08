Im Schnitt 228.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren über die Gesamtlänge von dreieinhalb Stunden bei der Ausstrahlung des Konzertfilms „Taylor Swift – The Eras Tour (Taylors Version)“ auf ORF 1 am Samstagabend mit dabei. Mit 45 Prozent bei den 12- bis 29-Jährigen und 30 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen erreichte der Konzertfilm besonders bei den jungen Zielgruppen hohe Marktanteile, wie der ORF mitteilte. Die Ausstrahlung war nach Absage der drei Konzerte der US-Sängerin in Wien infolge der aufgedeckten Terrorpläne angesetzt worden. Die Rechte hat Disney+, das Konzert ist auf der dortigen Streamingplattform abrufbar, was wohl die meisten Fans längst getan hatten. Der ORF konnte sich aber rasch die Free-TV-Premiere sichern.

„Es war uns eine große Freude, den Swifties in Österreich dieses einzigartige Erlebnis zu ermöglichen und einen unvergesslichen Abend voller Musik und Emotionen zu schaffen“, wird ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz in der Aussendung zitiert. Einen Teil der Konzertausstrahlung haben bis zu 403.000 Seher verfolgt – bei einem Marktanteil von 18 Prozent in der Gesamtzielgruppe ab zwölf Jahren. Gesendet wurde Swift von 21.45 Uhr bis ein Uhr nachts. Parallel kam die Krimi-Wiederholung „Mord in bester Gesellschaft“ in ORF 2 auf durchschnittlich 247.000 Zuschauer.