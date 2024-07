Um 19 Uhr schon startet Rod Stewart die heutige Wien-Show, er möchte wohl zum Ankick um 21 Uhr fertig sein. Als Zugaben sind „Da Ya Think I‘m Sexy?“ und „Sailing“ geplant. „Ein letztes Mal“ verheißt jedenfalls das Motto seiner Abschiedstour in Europa. Auch in Las Vegas, wo er 13 Jahre lang immer wieder im „Caesars Palace“ residierte, sind für August die letzten Auftritte angekündigt.

Das aktuelle Album „Swing Fever“ enthält Klassiker aus anderen Zeiten, die dennoch zeitlos sind, so wie die jazzige Broadway-Musical-Nummer „Ain‘t Misbehaving“ aus dem Jahr 1929. „Lullaby Of Broadway“ von 1935 wurde unter anderem schon von Doris Day, Tony Bennett und Ella Fitzgerald gesungen, „Pennies From Heaven“ war 1936 ein Erfolg für Bing Crosby. Mit dem „Tennessee Waltz“ von Pee Wee King landete Patti Page 1950 einen Riesenhit. Was alle Songs auf „Swing Fever“ gemeinsam haben: Sie sind äußerst schwungvoll. „Es sind keine langsamen Lieder drauf“, stellt Stewart grinsend klar. „Also steht auf und tanzt!“

Stewarts Reibeisenstimme klingt zwar nicht mehr ganz so kräftig wie früher, ist aber immer noch unverkennbar und passt perfekt zu den flotten Big-Band-Gassenhauern. Den Spaß beim Singen hört man Sir Rod an. Daneben machen die dynamischen Arrangements von Jools Hollands Rhythm & Blues Orchestra „Swing Fever“ zu einem kurzweiligen und mitreißenden Vergnügen.

Der britische Altstar, der vor einigen Jahren wegen Prostatakrebs behandelt wurde und den Krebs besiegte, hat also nicht vor, in naher Zukunft kürzerzutreten. Im Gegenteil. Das Wort Ruhestand gebe es für ihn überhaupt nicht. „Streich das Wort“, sagt der jung gebliebene 79-Jährige, der nach eigener Aussage viel Sport treibt und seine Modelleisenbahn in riesigen Spezialkoffern auf Tournee mitnimmt, um sich die Zeit im Hotel zu vertreiben.

Im Herzen bleibe er immer ein Rocker, sagt Stewart. „Natürlich! Schau dir mein Gesicht an. Was hätte ich sonst sein sollen? Kannst du dir dieses Gesicht an einem Bankschalter vorstellen?“