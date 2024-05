Glaubt man der Straßenumfrage von Peter Klien, ist es um das politische Wissen der Österreicherinnen und Österreicher nicht besonders gut bestellt. Der ORF-Satiriker hat einige Bürgerinnen und Bürger mit seinen Fragen kalt erwischt.

Mit einem Foto von Beate Meinl-Reisinger bewaffnet, fragte sich Klien durch die Wiener Innenstadt und versuchte Menschen zu finden, die die Neos-Chefin kennen. Doch der Erfolg ließ auf sich warten, einige ordneten die rosa Frontfrau der FPÖ zu, andere gaben zu, sie noch nie gesehen zu haben.

Überhaupt war es um das politische Interesse der Befragten nicht sonderlich gut bestellt. „Ich gehe zwar wählen, aber das ist eher familiär“, meinte ein Passant. Darauf Klien: „Aha, die wählen also immer den Onkel“. Gelächter bei beiden. Worin die familiäre Pflicht des Wählens bestehen soll, blieb der Befragte schuldig.

Ähnlich dürftig ging es weiter, als die Passanten gefragt wurden, wer Herbert Kickl, Werner Kogler oder Andi Babler seien. Keiner der drei wurde erkannt. Kickl wurde zumindest von einem jugendlichen Duo in die richtige Partei eingeordnet und als „Kickler“ bezeichnet - fast. Kogler hingegen wurde als ÖVP-Politiker wahrgenommen, Babler als FPÖler.

Auch bei Sachfragen zur heimischen Politik gab es die eine oder andere kreative Antwort. Klien wollte wissen, wie viele Abgeordnete im Nationalrat sitzen. Die knappe Antwort einer Frau: „Zu viele“. Auch bei der Anzahl der im Parlament vertretenen Parteien waren sich die Befragten nicht einig.

Hätten Sie all die Fragen des Komikers richtig beantwortet ? Zeigen Sie uns, was Sie wissen und verraten Sie Ihr Ergebnis in den Kommentaren: