Normalerweise sind Bands schlecht beraten, einen Auftritt durchzuziehen wenn ihr Bassist ausfällt. Der deutsche Posaunist Conny Bauer und der norwegische Schlagzeuger Dag Magnus Narvesen nahmen hingegen am Freitag die Erkrankung von Bauers Bruder Matthias zum Anlass, im Café Stockwerk ein ganz besonderes Konzert zu spielen. Mochte man zu Beginn vielleicht noch versuchen, sich vorzustellen, wie das Ganze mit Bass klingen könnte, so verlor man sich bald in den weiträumigen Klanglandschaften, die Bauer und Narvesen heraufbeschworen und die sie mühelos mit Hörenswürdigkeiten zu füllen vermochten.