Die Medienbranche ist seit geraumer Zeit im Umbruch, Innovationen und Lösungen für drängende Probleme stehen in allen Medienhäusern auf der Tagesordnung. Einmal jährlich verordnet sich der Verband Österreichischer Tageszeitungen (VÖZ) eine Vorstandsklausur, die alternierend in einem anderen Bundesland stattfindet. Heuer war die Steiermark an die Reihe, die Styria Media Group lud auf das Schloss Pichlarn in Aigen im Ennstal. Im Fokus der Gastvorträge standen von Samstag bis inklusive gestern jene Herausforderungen und Entwicklungen, die in der Medienbranche omnipräsent sind, darunter neue Ansätze in den Bereichen Abo-Pricing und Abogeschäft. Wie sehr ist die in der Gesellschaft dominierende Individualisierung auch im Abogeschäft ein erfolgreicher Weg? Apropos omnipräsent: Auch die Frage der Nachhaltigkeit beschäftigt die Medienhäuser auf vielen Ebenen: „Längst geht es bei der Nachhaltigkeit in der Medienbranchen nicht mehr nur um das Papier.“ Es gehe auch darum, etwa großen Playern wie Google regionale Alternativen für Werbekunden entgegenzusetzen.

Der globale technische Fortschritt in Sachen Künstlicher Intelligenz war der zweite große Themenblock. Nicht nur die Medienbranche stellt sich eine zentrale Frage: Ist KI ein Gamechanger in der Branche? Wo liegen die Möglichkeiten, aber auch die Gefahren? Eine Grundsatzdebatte, die nicht nur einzelne Medienhäuser, sondern auch die Austria Presse Agentur beschäftigt. Medienpolitische Entwicklungen sowie Gesetzesvorhaben waren ebenso Gegenstand der Gespräche, die gleich vor Ort mit den geladenen Gästen – darunter Medienministerin Susanne Raab und ORF-Generaldirektor Roland Weißmann – geführt wurden. In Sachen Inspiration pilgerte man ins Schloss Trautenfels, wo die Ausstellung „Mensch, Welt und Ding. Eine Region erzählt“ zu sehen ist. Im Fokus stehen Pionierleistungen – die kann man bekanntlich immer gut brauchen.