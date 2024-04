Was für ein Zufall: ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger, der mit 1. August 2023 seinen Dienst auf dem Küniglberg angetreten ist, hatte schon seit letztem Herbst ein neues Konzept für die morgendliche Bewegungseinheit auf ORF 2 in der Schublade. Aus Stiftungsrats-Kreisen ist zu hören, dass er dafür eine Fitness-Studiokette als Sponsor in der Hinterhand hat, in deren Räumlichkeiten die TV-Turnstunde gefilmt wird. Wer da motivierend vor der Kamera die Übungen vormacht, soll sich in einem Promi-Damen-Turnus wöchentlich ändern. Also etwa kommende Woche Elisabeth „Lizz“ Görgl, in der Woche darauf Ex-„Dancing Stars“-Profi und Chefchoreografin Conny Kreuter. Diese beiden Namen fallen nämlich in Insider-Kreisen immer wieder, offenbar hat es schon Probeaufnahmen gegeben bzw. wurde ein Pilotfilm produziert.

Wird man bei weiblichen Fitness-Coaches fürs ORF-Publikum nicht ausreichend fündig, will die ORF-Unterhaltungsredaktion etwa auch bei Andi Goldberger anklopfen. Die Wienerin Kreuter, die zweimal den zweiten Platz im ORF-Ballroom erreichte (mit Cesár Sampson und mit Michael Schottenberg) hat neben ihrer Tanzausbildung auch Sportwissenschaften studiert.

„Fit mit den Stars“ soll „Fit mit Philipp“ auf dem Sendeplatz um 9.10 Uhr ablösen. Mit Philipp Jelinek gibt es dem Vernehmen nach noch ein Gespräch auf höchster Ebene (ORF-Generaldirektor Roland Weißmann mit Personalchef und Juristen).

Conny Kreuter (hier mit Cesár Sampson bei den „Dancing Stars“-Proben) soll auch Fitness-Coach fürs ORF-Publikum werden © ORF/Zach-Kiesling