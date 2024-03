Ein aktuelles Stimmungsbild der österreichischen Bevölkerung verspricht die Umfrage des ORF mit mehr 90.000 Teilnehmenden. Im Fokus standen alltagsrelevante Themen, vom leistbaren Wohnen über Veränderungen in der Arbeitswelt bis zu den Auswirkungen des Klimawandels. Details zu den Umfrageergebnissen finden Sie hier: www.ORFfragt.at.

Die Ergebnisse: Zufrieden, aber wenig optimistisch

Mehr als zwei Drittel der Umfrage-Teilnehmer sind zufrieden mit der eigenen Lebenssituation (69 % sehr/eher zufrieden). Die höchste Zufriedenheit besteht mit der eigenen Wohnsituation (85 % sehr bzw. eher zufrieden), gefolgt von der Arbeits-/Ausbildungs- und Beschäftigungssituation (75 %) bzw. der gesundheitlichen Situation (75 %), der wirtschaftlichen Situation (67 %) und dem Verkehrs- und Mobilitätsangebot in der Region (64 %).

Der Blick in die Zukunft ist jedoch verhalten: 57 % schauen eher pessimistisch nach vorne, 43 % sind eher optimistisch. Sorge bereiten den meisten derzeit kriegerische Handlungen in der Welt (77 %) vor Inflation bzw. steigenden Preisen (66 %), dem fehlenden Zusammenhalt in der Gesellschaft (62 %) und dem Aufgehen der Schere zwischen Arm und Reich (61 %).

Wirtschaftliche Situation, Arbeitsmarkt und Pension

Ein Viertel der Befragten gibt an, vor wirtschaftlichen Herausforderungen zu stehen: 20 % kommen gerade so über die Runden und für weitere 5 % reicht es nach eigenen Angaben vorne und hinten nicht. Knapp die Hälfte (47 %) zweifelt daran, im Alter mit der voraussichtlichen Pension auszukommen, nur 27 % glauben daran.

Für die zukünftigen Entwicklungen am Arbeitsmarkt sehen sich 31 % der Teilnehmenden gut gerüstet, 27 % machen sich Sorgen, den Anforderungen nicht gewachsen zu sein. Zu möglichen Veränderungen in der Arbeitswelt durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz können 41 % keine Einschätzung abgeben, da sie noch zu wenig darüber wissen, 35 % sehen überwiegend negative, lediglich ein Viertel (24 %) positive Auswirkungen.

Eine deutliche Mehrheit (62 %) ist hingegen der Meinung, dass ein möglichst schneller Zugang zum Arbeitsmarkt von qualifizierten Arbeitskräften aus dem Ausland notwendig sei, um den Arbeitskräftemangel zu beheben, während 36 % denken, das würde es für Österreicherinnen und Österreicher schwieriger machen, Arbeit zu finden.

Klimatische und gesellschaftliche Veränderungen

77 % sind der Meinung, der Klimawandel sei ein ernstzunehmendes Problem, auf dessen Folgen wir als Gesellschaft reagieren müssten, 22 % hingegen sehen darin keine wirkliche Bedrohung und sind der Ansicht, die Auswirkungen würden in der Öffentlichkeit übertrieben. Von den zunehmenden Folgen der Umweltveränderungen, z. B. Starkregen und Überflutungen, fühlen sich 55 % der Befragten persönlich sehr bzw. eher betroffen und 47 % sehen Auswirkungen auf die Region, in der sie leben.

Die Einschätzung, wonach der gesellschaftliche Zusammenhalt in der letzten Zeit deutlich abgenommen habe, ist weit verbreitet (85 %), zudem sind rund 8 von 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Meinung, dass Diskussionen in der Öffentlichkeit heute zumeist respektloser geführt werden als früher (81 %). Falschinformationen und Fake News im Internet sind für die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreich eher schwer zu erkennen, meinen 87 % der Befragten.