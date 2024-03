Schon vor der Pandemie, nämlich 2014, entstand die Grundidee zur Endzeit-Serie „Helgoland 513“. Nach einer globalen Apokalypse ist Deutschlands einzige Hochseeinsel der Lebensmittelpunkt. „Als das Team anfing zu schreiben, war es schwer vorstellbar, wie dünn die Schale der Zivilisation wirklich sein, wie schnell Panik ausbrechen und selbstsüchtiges Verhalten vorherrschen kann, wenn ein Virus umgeht“, heißt es von der Produzentenseite des Siebenteilers. Durch die knappen Ressourcen auf dem felsigen Eiland ist die Zahl auf 513 Bewohner beschränkt. Angeführt wird die Inselgemeinschaft von Beatrice, die von Martina Gedeck verkörpert wird.

„Es ist eine ungewöhnliche Rolle, die ich auch so noch nie gespielt habe“, gesteht Gedeck im Gespräch mit der Kleinen Zeitung, „Beatrice ist eine Frau aus ganz einfachen Verhältnissen, die die Gunst der Stunde nutzt und sich in den Machtapparat hineinkatapultiert.“ Interessiert hat die 62-Jährige bei dieser im Jahr 2039 angesiedelten Serie die Vorstellung, „in welche Richtung sich eine Gesellschaft entwickeln kann. Was passiert, wenn Leute sich permanent bespitzeln? Es herrscht ein Klima des Denunziantentums und der permanenten Konkurrenz, Menschen bedeuten eher eine Gefahr und man kommt ihnen lieber nicht allzu nahe“. Also gar nicht so utopisch? „Das wird einem mit dieser Serie aufs Erschreckendste bewusst. Wie schnell menschliche Freiheit beschnitten werden kann. Zu glauben, dass nach einer Pandemie vielleicht doch alles toleranter und versöhnlicher wird. Aber ist eben nicht so. Es lag also schon 2014 in der Luft, so ein Szenario zu entwerfen“, erklärt sie.

Wichtig war es den Schöpfern der aufwendigen Produktion, dass der erzählte Ausnahmezustand sich nicht nur auf das Virus selbst bezieht, sondern auf eine Gesellschaft, in der alle Angst haben. Gedreht wurde nicht auf dem letzten Zufluchtsort der Menschheit selbst, sondern auf Sylt und auf Amrum, in Berlin und in Hamburg mit Studiobauten.

Dankbar ist Gedeck, dass sie aufgrund der Rollenangebote „noch immer Dinge ablehnen kann, die mir nicht gefallen. Tatsächlich kommen interessanterweise Sachen herein, die mir früher nie angeboten wurde. Und da ist ein schönes Gefühl, in keiner Schublade zu stecken“. Schmunzelnd fügt sie hinzu: „Ein Geheimnis kann ich verraten: Wenn einem die Rolle einer betrogenen Ehefrau angeboten wird, die Probleme mit dem Älterwerden hat, dann sagt man einfach Nein!“ Im Oktober kommt sie etwa mit „Woodwalkers“, einem Fantasy-Kinderfilm in den Fußstapfen von Harry Potter in die Kinos. Es ist die erste von drei Verfilmungen nach den Büchern von Katja Brandis. Gedeck gibt die Rektorin einer Schule, wo sich die Kinder in Tiere verwandeln können. „Ich bin ein Weißkopfseeadler, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht“, lacht sie.

Noch immer oft angesprochen wird Gedeck natürlich auf „Single Bells“: „Es ist ein Kultfilm geworden. Alle schauen das immer zu Weihnachten, da läuft er rauf und runter“, freut sie sich. Kann sie sich aber nach der Fortsetzung „O Palmenbaum“, die aus dem Jahr 2000 datiert, einen dritten Teil vorstellen? „Das wäre wunderbar. Ich würde es mir sehr wünschen. Aber wir haben natürlich mit der Inge Konradi und Johanna von Koczian die beiden eigentlichen Protagonistinnen verloren. Die Großmama und die Lilibet waren die Dreh- und Angelpunkte.“ Es bleibt also wohl nur ein Wunsch.