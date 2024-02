„Ich kann nicht viel anderes außer Singen, daher ist es mir eine Ehre, mit meiner Musik die leidenden Menschen in der Ukraine zu unterstützen“, erklärt Austro-Isländer Thorsteinn Einarsson im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Er sagte sofort seine Teilnahme am heutigen Benefizkonzert in der Wiener Stadthalle zu. Veranstaltet wird „United for Ukraine“ vom Verein „All for Ukraine“, der damit „ein Zeichen für Frieden und Menschlichkeit“ setzen wolle. Und es werden natürlich Spenden gesammelt. Auch bei der Ausstrahlung der Highlights im ORF am Freitag kurz vor dem zweiten Jahrestag des Angriffs von Russland auf die Ukraine werden Spenden-Insert eingeblendet, als Moderatoren sind der Steirer Lukas Schweighofer und Schauspielerin Daryna Tregubova aus Kiew im Einsatz.

Auch zwei Jahre nach Kriegsbeginn läuft die Ukraine-Hilfe von „Nachbar in Not“ weiter – und ist nach wie vor auf Spenden aus Österreich angewiesen. Mehr als 101 Millionen Euro wurden bisher zur Verfügung gestellt – 59,4 Millionen von der Bevölkerung und knapp 42 Millionen aus dem Auslandskatastrophenfonds. „,Nachbar in Not‘ braucht weiterhin Geld“, sagte Pius Strobl, Leiter des Hilfsprojekts im ORF, sonst würde etwas, was sehr hilfreich ist, zusammenbrechen. Daher läuft derzeit auch eine mehrwöchige Spot- und Inseratenkampagne. „Nachbar in Not“-Vorstand Michael Opriesnig habe im Vorjahr eine „Ukraine-Müdigkeit“ geortet und, „dass der Krieg in unserer Aufmerksamkeit fast keine Rolle mehr spielt. Für die Menschen dort geht es aber Tag für Tag ums Überleben!“

Thorsteinn Einarsson bringt am 1. März die neue Single „Hotel Heartache“ heraus © Krivograd/ORF

Eröffnet wird das Benefizkonzert um 19.30 Uhr vom heimischen Duo „King & Potter“, die steirische Band „Alle Achtung“ stellt ihre neue Single „Kopenhagen“ vor, spielt aber natürlich auch ihren größten Hit „Marie“. Es sei den Musikern „sehr wichtig, hier mitzumachen und ein Zeichen für Freiheit zu setzen“, sagt Sänger Christian Stani. „Kopenhagen“ ist übrigens eine Liebesballade, denn „wir sind alle hoffnungslose Romantiker, und das soll sich auch in der Musik widerspiegeln“, erklärt die Kombo mit einem Augenzwinkern.

Weitere österreichische Acts sind die steirische Newcomerin Anna-Sophie („Cambodia“) und Ina Regen, die gerade das Orchester-Album „Was ma heut net träumen“ veröffentlicht hat. Die Idee dazu wurde übrigens auch bei einem Benefizkonzert geboren, nämlich in Grafenegg für eine gemeinnützige Stiftung mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich. Regen singt heute neben dem Titelsong des neuen Werks die Ohrwürmer „Wann I groß bin“, „A Weg zu mir“ und „Wie a Kind“.

„Es ist ganz wichtig, für das Gute aufzustehen, einzustehen und zusammenzustehen“, erklärt die Oberösterreicherin. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl werden mit den rund 10.000 Konzertbesuchern sicher spürbar sein. Es sei eine Veranstaltung „für die allerhöchsten Werte“, so die mehrfache Amadeus-Gewinnerin.

Ina Regen hat gerade ein Orchester-Album veröffentlicht © Imago

Zwei große ukrainische Künstlerinnen bereichern den Abend in der Stadthalle und die TV-Zusammenfassung: So reist Song-Contest-Gewinnerin Jamala an, die 2016 mit dem eindringlichen Klagelied „1944“ den zweiten Sieg für die Ukraine holte. Die Künstlerin erzählte damals auf Krimtatarisch und Englisch die Geschichte ihrer Urgroßmutter. „Ich wusste, dass es die Menschen berühren kann, wenn man über etwas Wahres singt“, erklärte Jamals damals nach ihrem Triumph mit 534 Punkten aus ganz Europa. Außerdem steht Tina Karol auf der Bühne, die 2006 beim ESC mit der Popnummer „Show Me Your Love“ den siebenten Platz erreichen konnte.

Tina Karol vertart 2006 die Ukraine mit „Show Me Your Love“ © IMAGO

Das Quintett „Alle Achtung“ arbeitet an einem neuen Album © Universal

„United For Ukraine“ nach zwei Jahren Krieg © IMAGO