Die Neuaufstellung des ORF-Newsrooms geht in die nächste Runde: Nach der Bestellung der Chefredaktionen stehen in der kommenden Woche die Hearings der Kandidatinnen und Kandidaten für die Ressortleitungen an. Spannendes Match dabei: die Leitung der ORF-Innenpolitik, deren Leitung für maßgebliche Teile der politischen Berichterstattung im ORF-Fernsehen und -Radio zuständig ist.