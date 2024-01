Abgenabelt wird mit der Zeitnehmung. Nur wenn die Anzeigetafel im Zielraum eine schnelle Durchgangszeit verrät, hat das Nachwuchstalent Dani (Emilia Warenski) eine Chance auf einen Platz im Internat der Ski-Akademie und damit die Chance auf eine Ski-Karriere. Auf dem Weg dahin ist sie Außenseiterin: Im Gegensatz zu ihrer Konkurrenz, die schon halbprofessionell für die große Karriere aufgebaut wird, trainieren Dani und ihre talentiertere Schwester unter Anleitung ihres Vaters. Im Entscheidungslauf ist Dani zu langsam – in die Akademie darf sie trotzdem. Warum? Weil in dieser speziellen Schule einiges nicht nach den Regeln gespielt wird.

Die Akademie steht finanziell unter massivem Druck, wie der schwindelige Dorfkaiser (Gregor Seberg) nicht zu betonen vergisst. Die maßgeblichen Gefahren lauern allerdings im Inneren dieses adrenalin- und schweißgetränkten Druckkochtopfs im Gasteinertal: Ein unaufgearbeiteter Todesfall eines „Champs“ trägt dazu bei, die masochistischen Methoden eines Schinders (Simon Hatzl) ebenso. Charaktere mit dunklen Geheimnissen finden hier Unterschlupf und es liegt an Ex-Profi Mark Auer (Jakob Seeböck) als Schulleiter das institutionelle Gefüge zusammenzuhalten, in dem sich die jungen Menschen mit den Unwägbarkeiten des Heranwachsens herumschlagen müssen. Zickenkrieg, Machogehabe, Schlägereien und die hartnäckige Sinnsuche inklusive.

Jakob Seeböck spielt den Schulleiter Mark Auer © Stefanie Leo

Produziert wird die achtteilige Serie von Superfilm, hinter der Produzent John Lueftner und der Regisseur und Autor David Schalko stehen. Für Lueftner, der schon zahlreiche Großprojekte wie „M“ oder „Ich und die anderen“ realisiert hat, führte die „School of Champions“ zu einer Premiere, wie er schmunzelnd erzählt: „Zum ersten Mal hat meine 16-jährige Tochter eine Serie, die ich produziert habe, für cool befunden und ihren Freundinnen und Freunden ans Herz gelegt. Dass ich das im Alterswerk noch erleben darf, ist vor der Kamera vor allem unserem hinreißenden jungen Ensemble zu verdanken.“

Mehrere Jahre lag das Konzept in der Schublade, nun sah der ORF offenbar den richtigen Zeitpunkt gekommen. Wohl auch, weil erkannt wurde, wie gut Ski-Filme beim Publikum ankommen. Die Klammer-Biopic „Chasing the Line“ sahen 2022, die Ausstrahlungen von ServusTV und ORF zusammengerechnet, mehr als 1,2 Millionen Menschen. Auch die Doku „Klammer gegen Russi“ kam damals mit 700.000 Zuschauern gut an. Der Kitzbühel-Film „One Hell of a ride“ sorgt zudem seit zehn Jahren in unzähligen Wiederholungen für Quote.

Wie in „Biester“ setzt der ORF in „School of Champions“ auf eine junge, unverbrauchte Generation an Schauspielern und macht sich damit selbst zur Kaderschmiede. Dazu zählt die eine Außenseiterin spielende Warenski, den für das Widerständige zuständige Imre Lichtenberger oder die erst 16-jährige Schweizerin Luna Mwezi. Ergänzt wird das Ensemble von vertrauten Gesichtern, von Seeböck, Hatzl und Seberg bis Thomas Mraz. Gedreht wurde die in Kooperation mit bayerischen und dem Schweizer Fernsehen entstandene Serie zwischen Oktober 2022 und März 2023 im Gasteiner Tal und in Wien. Für die rasanten Wettkampfszenen gaben ÖSV-Kaderanwärter die wagemutigen Stuntfahrer.

Zwischen den Skirennen in Kitzbühel und Schladming platzierte der ORF seine neue Serie „School of Champions“ mitten in das österreichische Wintersportherz. Zu sehen, heute ab 20.15 Uhr in ORF 1. Wie bei „Biester“ ist der ORF vom Erfolg überzeugt und geht in Vorleistung: Die Dreharbeiten für eine zweite Staffel haben bereits im November begonnen.

Junge Talente und vertraute Gesichter: Gregor Seberg, Mikka Forcher und Emilia Warenski © Stefanie Leo

Wie die jungen Darsteller gedoubelt wurden