Der Junge muss an die frische Luft

1 Hans-Peter „Hape“ Kerkeling ist eine Ausnahmeerscheinung der jüngeren deutschen Fernsehgeschichte. Allein schon deswegen, weil er mit 50 Jahren erkannt hat, dass eine kreative Schaffenspause dem eigenen Lebenswerk guttun kann. Wie gelangt man zu dieser persönlichen Reife? Darauf gibt die Autobiografie des deutschen Komikers Aufschluss, die 2018 gleichnamig und durchaus gelungen von Regisseurin Caroline Link als Tragikomödie verfilmt wurde. 20.15 Uhr, ARD

Der Zürich Krimi: Mord ohne Sühne 2Der eidgenössische Krimi mit Christian Kohlund hat hierzulande eine treue Fangemeinde. Der heutige Fall ist komplex, handelt von unkonventionellem Protesten, einem fragwürdigen Freispruch und einem Mann, der Gerechtigkeit suchend selbst unter Verdacht gerät.

20.15 Uhr, ORF 2

Adieu!

3Noch einmal erinnern wir uns an diejenigen, die heuer von uns gegangen sind. Im Reigen der Jahresrückblicke haben jene, die sich den verstorbenen Persönlichkeiten widmet, einen besonderen Platz. In Erinnerung gerufen werden u. a. Rosi Mittermaier, Harry Belafonte oder Tina Turner. 17.10 Uhr, ZDF

Tournee-Auftakt: Oberstdorf

4Traditionell findet das erste Springen der Vierschanzentournee in Oberstdorf statt. Favorit ist heute Saisondominator Stefan Kraft. 17.10 Uhr, ORF 1

Österreich (5+6/10) 5Besonders an der neuen Historienreihe ist der Zugang, zentrale Ereignisse der österreichischen Geschichte anhand von Randpersonen zu erzählen. So auch hier: Im Mittelpunkt steht eine steirischen Bauernfamilie, der die sogenannte Kleine Eiszeit das Leben erschwert.

20.15 Uhr, ORF III

Der Sagenjäger

6Der Kärntner Schauspieler Max Müller („Die Rosenheim-Cops“) spürt in der letzten Folge der Reihe den Sagen aus Berwang im Tiroler Außerfern nach. 17.35 Uhr, ORF 2