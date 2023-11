Im heutigen Plenum soll der Finanzplan für 2024 vom obersten ORF-Gremium beschlossen werden. Die nach dem neuen Gesetz fällige Haushaltsabgabe soll laut Kalkulationen netto rund 683 Millionen Euro in die Kassa spülen. Vorgesehen sei ein positives Ergebnis in der Höhe von 10,3 Millionen Euro vor Steuern. Die Gesamterträge sollen im kommenden Jahr rund 1,08 Milliarden Euro betragen. Der größte Einnahmenbrocken entfällt also wie immer auf die öffentlich-rechtlichen Beiträge.