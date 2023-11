Das TiB mit einem Hörspiel als Theater-Ereignis

Kritik. „Herbstfest auf dem Lande – Ein Familiengeheimnis in zwei Teilen“ feierte am Donnerstag im Theater im Bahnhof (TiB) Premiere. Trotz des Schmerzes innerhalb einer „typischen“ steirischen Familie kommt der Humor nicht zu kurz. Das Stückt wagt sich an einen Seelenstriptease des im ersten Teil live aufgenommenen Hörspiels. Ein besonderer Abend!