Aktionismus ist Kunst durch das Brennglas gesehen“, so definiert es der Künstler selbst. Der da am Boden liegt, entkräftet, und wie nicht von dieser Welt. Das Hemd offen, eine Blutspur zieht sich über die Brust. Von den Blicken der Umhersitzenden gleichermaßen bedeckt wie durchbohrt. Günter Brus 1968 im Ausnahmezustand, als eine Art Schmerzensmann bei seiner Aktion „Die Architektur des hellen Wahnsinns“ in Aachen. Zwei Jahre später wird er sich mit der „Zerreißprobe“ vom Aktionismus abwenden. Es sind jene ikonischen Bilder, darunter auch die Fotografien vom „Wiener Spaziergang“ oder „Ana“, die das umfassende Gesamtwerk von Günter Brus flankieren.





Was mit den Bild-Dichtungen später folgt, schlägt eine andere Schneise in den künstlerischen Weg des Steirers, der unlängst seinen 85. Geburtstag feierte. Der Grazer Galerist Gerhard Sommer begleitet Brus seit 25 Jahren und widmet ihm nun eine „Geburtstagsschau“, die den Schaffensprozess des Künstlers skizziert.

Ausstellung „Sichtweisen Sichtweiten“ © Susanne Rakowitz



Die Ausstellung mit dem Titel „Sichtweisen Sichtweiten“ spannt den Bogen von den frühen Werken, von einer Atelierzeichnung aus dem Jahr 1957 bis hin zu Aquarellen, die erst im Vorjahr entstanden sind. Publikationen wie „Die Schastrommel (1974-1977) und „Die Drossel“ (1974-1977) sind ebenso zu sehen wie eine Auswahl an Bild-Dichtungen – witzig, bissig, auf den Punkt gebracht und zu jeder Zeit aktuell, wie etwa die „Krawattenpflichtenthebungsmaschine kombiniert mit Nationalflaggenerhebungsbügel“. Auch die „Aufstiegschancenlöschgeräte 1 und 2“ haben sicher ihren Betrieb noch nicht eingestellt. „Der Strich gilt als Schnitt ins Herz“, auch so ein Satz von Günter Brus, und der ist immer noch gültig.

Brus-Plakat 2001 bei der ersten Enthüllung in Weiz © Harald Polt

Viele Jahre lagerte es im Depot, nun ist die Zeit reif für ein Comeback: 2001 hat Günter Brus für die Stadt Weiz ein Bild gefertigt, das sich mit der „Energiestadt Weiz“ auseinandersetzen sollte. Für die Umsetzung des kleinformatigen Bildes auf Plakatgröße wurden die beiden indischen Plakatmaler Ramesh Sahu und Gulam Nabi, aus Bhopal engagiert. Aus zwölf einzelnen Aluminiumtafeln besteht das 7,5 Meter hohe und fünf Meter breite Bild, das ursprünglich auf dem Gebäude der alten Feuerwehr angebracht war. Drei Wochen brauchten die beiden Maler zur Fertigstellung. 2003 musste das Gebäude dem neuen Kunsthaus weichen und wurde abgebaut. Zum 85. Geburtstag wurde es in Weiz montiert, um am kommenden Mittwoch wieder enthüllt zu werden.

Günter Brus. „Sichtweisen Sichtweiten“, bis 28. Oktober in der Galerie Sommer, Liebenauer Hauptstraße 322, 8041 Graz.

Günter Brus. „Enthüllung“, 4. Oktober, 17 Uhr in der Marburger Straße 63, Weiz.