Treffsicherer könnte man den Gegensatz zwischen herrschaftlicher Repräsentanz und radikaler Ablehnung derselben eh nicht darstellen: Erzherzog Johann von Österreich, einst mächtig prächtig, hat ein ziemliches großes Loch im Kopf. Wo er sich das zugezogen hat, wer der Schütze auf die Gips-Büste war? Unklar. So ist das mit den kleinen und großen Dingen, die sich in Archiven so ansammeln. Vermeintlich stumme Zeugen einer Zeit, die aber dann doch ganz redselig sind: Sie erzählen nicht mehr oder weniger von jenen, die sie angefertigt, gesammelt, in Auftrag gegeben und auch bewahrt haben.