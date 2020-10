Facebook

"Morgen": Herbert Brandl im Grazer Kunsthaus © (c) Martin Grabner

Es scheint, als würde er sich mit Zähnen und Klauen gegen den Umzug wehren, aber was soll man bei einem Säbelzahntiger auch anderes erwarten? Das Video „Der Auszug der Tiere“, zu sehen auf Youtube, zeigt nicht nur, wie Herbert Brandl seine Bronzeplastiken für die Ausstellungen in Graz packt, sondern sie vor allem zusammensucht. Nicht im perfekt belüfteten Depot, nein, bisweilen stehen sie überwuchert in seinem Garten. Was zwangsläufig beim Geäst, das ebenfalls mitsoll, die Frage aufwirft: „Ich hoffe, dass die Mäuse hier nicht ihre Nester haben.“