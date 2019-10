Sabine Haag, derzeit Übergangsgeneraldirektorin des Kunsthistorischen Museums (KHM), hat am Montag unterstrichen, dass sie nach der Absage von Eike Schmidt bereit sei, das Haus weiterhin interimistisch zu führen: "Ich [...] werde in den kommenden Tagen mit Bundesminister Schallenberg und dem Kuratorium des KHM-Museumsverbands sämtliche relevanten Fragen klären."

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sabine Haag, die frühere Generaldirektorin, derzeit interimistisch im Amt © APA

Sie werde mit ihrem Team alles daransetzen, den erfolgreichen Kurs des KHM-Museumsverbands fortzuführen, so die frisch aus New York zurückgekehrte Haag in einer Aussendung. Die Institution stehe auf soliden Beinen: "Das Museum hat eine aktive und handlungsfähige Geschäftsführung und alle Schlüsselpositionen im Museum sind mit erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt." Unterdessen wurde der für 25. Oktober angesetzte feierliche Abend zur Verabschiedung Haags abgesagt.