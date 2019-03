Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/GEORG HOCHMUTH

Ai Weiwei erhält den Frank-Schirrmacher-Preis 2019. Gewürdigt werde "sein vielschichtig nachdenkliches Werk", das unsere Gegenwart und deren Befindlichkeiten mit künstlerischer Kraft, intellektueller Spannung und kritischem Bewusstsein ausleuchte, hieß es in der Begründung. Den Preis erhält der im Berliner Exil lebende Künstler am 30. Oktober in Zürich.

Die Laudatio wird die ehemalige Schweizer Bundesrätin Micheline Calmy-Rey halten. Die Auszeichnung der Frank-Schirrmacher-Stiftung ist mit 20.000 Schweizer Franken (17.00 Euro) dotiert. Der Preis wird für herausragende Leistungen zum Verständnis des Zeitgeschehens vergeben. Er erinnert an den 2014 verstorbenen Publizisten Frank Schirrmacher, der einer der Herausgeber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" war. Zu den bisherigen Preisträgern gehören die Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger (2015), Michel Houellebecq (2016), Jonathan Franzen (2017) und Daniel Kehlmann (2018).